La multinationale indienne vient d’annoncer l’investissement d’1 milliard de dollars pour former ses 250 000 employés aux fondamentaux de l’intelligence artificielle (IA), et à l’utilisation responsable de celle-ci.

Un écosystème axé sur l’IA

Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a suscité l’intérêt de nombreuses industries. Depuis, pléthore d’entreprises souhaitent exploiter la technologie au sein de leurs infrastructures pour optimiser leur activité. Mayasohi Son, PDG de SoftBank, ainsi que Jensen Huang, patron de Nvidia, ont chacun appelé les professionnels à adopter l’IA générative rapidement, au risque d’être laissés pour compte.

Wipro, fournisseur indien de services de conseil informatique et d’intégration système, est bien décidé à capitaliser au mieux sur l’émergence de l’IA. La firme vient de lancer Wipro ai360, un écosystème complet axé sur l’intelligence artificielle. Il vise à intégrer l’IA dans tous les aspects des opérations internes de Wipro, détaille la société dans un communiqué. Elle va en outre rassembler 30 000 employés de ses équipes de cloud, d’analyse de données, de conseil et d’ingénierie afin d’intégrer la technologie dans toutes ses opérations et ses solutions proposées aux clients.

À travers cet effort, la firme aspire à libérer un nouveau potentiel de valeur, de productivité et d’opportunités commerciales en exploitant l’IA. En amont, Wipro prévoit de former tous ses 250 000 employés à la technologie, de développer un programme complet qui retracera le parcours complet de l’IA pour différents postes.

L’Inde ne veut pas louper le coche

« Avec l’émergence de l’IA générative, nous nous attendons à un changement fondamental à venir, pour toutes les industries », commente Thierry Delaporte, directeur général de Wipro.

L’initiative de la multinationale ne relève pas d’un cas isolé en Inde. Le pays semble bel et bien prêt à se lancer, lui aussi, dans la course à l’IA générative. La plus grande société informatique du pays, Tata Consultancy Services, va former 25 000 ingénieurs à cette technologie. Happiest Minds, autre géant technologique indien, prévoit sa plus grande campagne d’embauche jamais réalisée pour répondre à la demande en agents conversationnels personnalisés.

Dans une étude, le cabinet McKinsey estime que l’IA générative pourrait ajouter 4 400 milliards de dollars de valeur à l’économie mondiale chaque année. Dans un rapport plus pessimiste, l’OCDE craint les effets néfastes de la technologie sur le monde de l’emploi, notamment d’importantes vagues de licenciement ainsi que la disparition de certains métiers.