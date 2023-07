La situation a quelque chose de cocasse : Elon Musk cherche à récupérer une partie des frais juridiques payés par Twitter à un célèbre cabinet d’avocat, embauché à l’époque pour forcer le milliardaire à racheter le réseau social. Ce qu’il a fini par faire. Des frais exceptionnels qui font l’objet d’une plainte déposée le 5 juillet devant la Cour supérieure de Californie, à San Francisco.

Un rappel de l’imbroglio du rachat de Twitter par Elon Musk

« Wachtell s’est arrangé pour remplir efficacement ses poches avec des fonds de la caisse enregistreuse de l’entreprise pendant que les clés étaient remises », le ton de la plainte de X Corp, la maison mère de Twitter, contre le cabinet d’avocat Wachtell, Lipton, Rosen & Katz est donné.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Cette affaire est l’occasion de replonger quelques mois en arrière. Après avoir promis de racheter Twitter en avril pour 44 milliards de dollars, Elon Musk commence à donner des signes d’hésitations. Ses atermoiements ont rapidement inquiété le réseau social. C’est ici qu’arrive Wachtell, extrêmement réputé à Wall Street spécialisé dans les opérations de rachat.

À partir de juin, le cabinet d’avocat va tout faire pour que le milliardaire tienne sa parole, jusqu’à le menacer d’un procès devant un tribunal spécialisé du Delaware. Les chances de victoire du patron de Tesla et SpaceX étant faible, il capitule avant l’audience et officialise le rachat en octobre 2022.

C’est ici que le bât blesse pour Musk et ses avocats. L’ancienne direction aurait payé des frais imprévus, de dernières minutes au cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Une somme validée par le conseil d’administration le jour de l’accord et signée dans la foulée par le directeur juridique de Twitter de l’époque. Les fameux 90 millions de dollars.

Pour X Corp, Wachtell était « pleinement conscient que personne ayant un intérêt économique dans le bien-être financier de Twitter ne s’occupait du magasin ». La plainte avance que, pourtant, l’ancienne direction n’était pas censée dépenser de telles sommes exceptionnelles avant la finalisation du rachat.

Le milliardaire fauché

Depuis son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk ne cesse de se plaindre sur le prix trop important qu’il a déboursé et les trous dans la trésorerie du réseau social. Le milliardaire est connu pour éviter de dépenser son argent. CNBC rapporte l’existence de 26 plaintes pour non-paiements de factures depuis le rachat.

Les non-paiements du loyer du siège à San Francisco et des frais d’hébergement Google Cloud sont connus. Elon Musk a aussi du mal à régler les factures des entreprises mandatées à l’époque de son bras de fer avec l’ancien conseil d’administration. En février et mai, une société de conseil et une de relation publique ont porté plainte pour respectivement 1,9 million et 830 000 dollars d’impayés. Poches vides ou mauvais perdant, la question est ouverte, pour mauvais payeur, elle ne se pose pas.