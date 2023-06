L’Inde parvient à conquérir de plus en plus de grandes entreprises. Amazon a annoncé, samedi 24 juin, vouloir investir 15 milliards de dollars dans le Sous-Continent sur les sept prochaines ...

L’Inde parvient à conquérir de plus en plus de grandes entreprises. Amazon a annoncé, samedi 24 juin, vouloir investir 15 milliards de dollars dans le Sous-Continent sur les sept prochaines années. Le géant de l’e-commerce porterait ses investissements à 26 milliards de dollars depuis son implantation en 2013.

Une grande partie de l’investissement sera destinée à Amazon Web Services

En visite d’État aux États-Unis, Narendra Modī, Premier ministre indien, a rencontré la semaine dernière le PDG d’Amazon, Andy Jassy. Les services du gouvernement indien ont fait savoir qu’ils avaient discuté d’e-commerce, du potentiel de collaboration renforcée dans le secteur de la logistique, de création d’emplois, d’exportations, de numérisation et des moyens de donner aux petites entreprises les manières de faire pour mieux rivaliser sur la scène mondiale. « Le Premier ministre a salué l’initiative d’Amazon visant à promouvoir la numérisation des micros, petites et moyennes entreprises en Inde », ont-ils déclaré dans un communiqué.

De son côté, Amazon a déclaré avoir « investi environ 11 milliards de dollars en Inde à ce jour » et « prévoit d’injecter 15 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2030 ». L’entreprise n’a donné aucune indication sur la façon dont serait dépensé l’argent. Seule information, le mois dernier, Amazon Web Services, le service cloud du géant, a annoncé un investissement massif de 12,7 milliards de dollars sur les sept prochaines années.

L’Inde est un marché clé pour Amazon. Le Sous-Continent est le deuxième marché Internet au monde et lors des dernières années de nombreuses entreprises du pays ont adopté des solutions d’informatique dématérialisée. Le marché indien du cloud devrait atteindre les 13 milliards de dollars d’ici 2026. Le pays qui vient de dépasser la Chine en nombre d’habitants est également un des marchés les plus porteurs pour l’e-commerce. Selon une étude du cabinet Bernstein, les ventes du secteur dans le pays devraient quadrupler entre 2020 et 2025, en passant de 32 milliards à 135 milliards de dollars.

Actuellement, Amazon n’est plus leader dans le pays sur le secteur de l’e-commerce. Walmart, grâce à sa filiale Flipkart, a généré 23 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars pour son rival. L’entreprise fondée par Jeff Bezos est également attentive à la montée en puissance de Reliance Retail, propriété du milliardaire indien Mukesh Ambani. En 2022, les trois entreprises dominaient le marché avec une large avance pour Walmart, 48 % des parts.

Amazon n’est pas la seule grande entreprise américaine à avoir annoncé un investissement important en Inde lors de la visite d’État de Narendra Modī. Google a déclaré vouloir ouvrir un centre d’opérations mondial de technologie financière dans la ville de GIFT, dans l’État du Gujarat à l’Ouest du pays. La société de puces mémoire Micron a, quant à elle, annoncé qu’elle investirait jusqu’à 825 millions de dollars dans sa première installation d’assemblage et de test en Inde.