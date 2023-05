Amazon Web Services (AWS), la division d’Amazon spécialisée dans les services de cloud computing, vient d’annoncer un investissement massif de 12, 7 milliards de dollars en Inde d’ici à 2030. ...

Amazon Web Services (AWS), la division d’Amazon spécialisée dans les services de cloud computing, vient d’annoncer un investissement massif de 12,7 milliards de dollars en Inde d’ici à 2030. Une nouvelle preuve que le pays, qui dépassera la Chine en nombre d’habitants dès cet été, attire de plus en plus les géants de la tech.

Le marché du cloud indien en plein développement

L’Inde est le deuxième marché Internet au monde et ces dernières années, de nombreuses industries du pays ont adopté des solutions d’informatique dématérialisée. Selon le cabinet d’études IDC, le marché indien des services cloud devrait atteindre 13 milliards de dollars d’ici à 2026. AWS espère capitaliser sur cette tendance.

L’entreprise a déjà investi 3,7 milliards de dollars dans l’infrastructure cloud dans le pays, notamment à travers la construction d’un centre de données dans la ville d’Hyderabad. Elle estime que ce nouveau financement permettra de soutenir 131 700 emplois à temps plein dans des domaines tels que l’ingénierie, les télécommunications et la construction.

« AWS s’engage à stimuler un impact social et économique positif en Inde. En plus de construire une infrastructure cloud et d’aider les clients et partenaires locaux à se transformer numériquement, nous avons formé plus de quatre millions de personnes en Inde avec des compétences cloud depuis 2017, et investi dans six projets d’énergie renouvelable à l’échelle de l’utilitaire pour atteindre notre objectif global de 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025 », a détaillé Puneet Chandok, président des activités commerciales chez AWS Inde et Asie du Sud. En 2021, Amazon lançait une plateforme éducative dans le pays avec l’ambition d’y former des ingénieurs.

Amazon investit plus dans le cloud que dans l’e-commerce en Inde

L’Inde est un marché clé pour Amazon, qui a investi plus de 6,5 milliards de dollars dans le secteur du commerce électronique dans le pays au cours de la dernière décennie. TechCrunch précise que le nouvel investissement d’AWS dépasse les dépenses et les engagements de l’entreprise dans son activité principale d’e-commerce.

Le pays sud-asiatique est de plus en plus prisé par les géants de la tech. Apple délocalise progressivement sa production depuis la Chine vers l’Inde, tandis que Google a annoncé, en 2020, un investissement de 10 milliards de dollars dans le pays sur une période de 5 à 7 ans.

Ces dernières années, Microsoft et Google ont également étendu leurs activités cloud en Inde.