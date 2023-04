Professionnels et commerçants peuvent se réjouir : WhatsApp adopte enfin une option permettant d’utiliser un seul et unique compte sur plusieurs smartphones en parallèle.

Réclamée de longue date, cette nouveauté s’avère pertinente, notamment pour les professionnels. Les commerces utilisant WhatsApp pour communiquer avec leurs clients vont par exemple pouvoir installer leur compte dédié à ces échanges sur plusieurs mobiles… et ainsi en faciliter l’accès à différents employés. Il s’agit, quoi qu’il en soit, d’un ajout notable pour le service, qui forçait jusqu’à présent ses utilisateurs à employer leur compte sur un seul téléphone.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En 2021, WhatsApp avait néanmoins déployé une fonctionnalité qui permettait, dans un premier temps, d’utiliser un même compte WhatsApp sur une tablette Android additionnelle, mais aussi sur la plateforme web du service et sur les applications WhatsApp pour Windows et macOS. Cela dit, il restait impossible d’utiliser un compte WhatsApp sur un ou plusieurs smartphones secondaires. Une lacune désormais comblée… même si le déploiement prendra quelques semaines avant de concerner l’ensemble des utilisateurs de la plateforme.

« Un seul compte WhatsApp, maintenant sur plusieurs téléphones »

Comme l’explique Meta, La configuration de votre compte WhatsApp sur un téléphone secondaire sera proposée juste après une nouvelle installation de l’application. Au lieu d’entrer votre numéro de téléphone lors de cette configuration, et de vous connecter au service comme vous en avez l’habitude, vous devrez cliquer sur la nouvelle option « lier à un compte existant ». Celle-ci génèrera alors un code QR que vous devrez scanner avec votre téléphone principal via l’option « lier un appareil », accessible dans les paramètres. À noter que cette nouveauté est disponible tant sur iOS que sur Android, et qu’un smartphone principal Android peut être couplé à smartphone secondaire iOS (et vice versa).

Une fois l’opération menée à bien, votre téléphone principal n’aura pas besoin d’être actif pour que les messages soient transmis au smartphone secondaire — et heureusement. On apprend en outre qu’un an de messages (chiffrés de bout en bout) sera synchronisés entre vos smartphones.

Attention par contre : si votre appareil principal reste inactif pendant plus de 14 jours, WhatsApp déconnectera par sécurité tous vos autres appareils automatiquement. Précisions enfin qu’au besoin il sera possible de déconnecter, manuellement cette fois, les appareils secondaires depuis les réglages du smartphone principal.