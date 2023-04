WhatsApp, le service de messagerie instantanée détenue par Meta, vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à destination de ses utilisateurs brésiliens. Elle permettra de « payer les entreprises locales directement dans un chat WhatsApp ». Une nouveauté qui pourrait bien rapprocher le service d’une super-app.

Une fonctionnalité de paiement intégré disponible au Brésil, mais pas que…

Meta propose aux utilisateurs de WhatsApp une expérience d’achat de bout en bout. De la découverte d’un produit ou d’un service jusqu’à son paiement, une personne n’aura plus à se déplacer d’application en application pour acquérir un bien. C’est via un post Facebook que Mark Zuckerberg a officialisé l’arrivée de cette fonctionnalité. En parallèle, WhatsApp a également publié un communiqué afin d’apporter plus d’informations sur le paiement intégré.

Directement depuis l’application, un utilisateur pourra utiliser la barre de recherche de contacts afin de trouver une entreprise. Une fois cette étape franchie, il pourra entamer une conversation avec la structure. L’usager pourra poser des questions sur la nature d’un produit ou d’un service et demander si celui-ci est disponible. Si c’est le cas, le chatbot intégré va guider l’utilisateur afin de créer son panier, et l’accompagner dans son paiement. Au préalable, la personne devra néanmoins entrer un moyen de paiement dans les paramètres de l’application afin de régler directement le bien.

Avec ses 147 millions d’utilisateurs, WhatsApp est l’application la plus populaire du Brésil. Une étude Statista a même démontré qu’au troisième trimestre 2022, près de 94 % de la population brésilienne est active sur la plateforme. Le Brésil constitue un très bon terrain de jeu pour déployer des nouveautés. En 2021, Meta avait déjà testé un annuaire d’entreprise dans le pays. C’est la présence de ce répertoire de sociétés locales qui a motivé le géant technologique à doter WhatsApp d’un système de paiement intégré en lien avec cet annuaire.

Meta se creuse la tête pour faire évoluer WhatsApp

Dans certains pays, l’e-commerce est la priorité de Meta pour l’avenir de WhatsApp. En Inde, un partenariat avec JioMart, une enseigne de grande distribution, permet de faire ses courses directement depuis l’application. De ce fait, le paiement intégré était déjà présent dans ce marché. En France, les pages business WhatsApp sont les prémices de ces fonctionnalités puisqu’elles font office de chatbots commerciaux et de service client en ligne. Néanmoins, elles n’intègrent pas le paiement intégré contrairement à l’Inde et au Brésil.

Depuis son rachat par Meta en 2014, WhatsApp n’a que très peu évolué. Chaque évolution minime de l’application fut en lien avec le service principal qu’elle propose, à savoir la messagerie. Contournement de la censure, messages éphémères, mode multisupport, etc. aucune fonctionnalité autre que celles en lien avec son service de messagerie n’est disponible dans les pays occidentaux. La trajectoire prise par WhatsApp en Inde et au Brésil évoque le modèle de la super-app type WeChat, qui fait tant saliver Elon Musk. En réalité, rien n’indique que Meta souhaite transformer WhatsApp en une application tout-en-un. Néanmoins, l’ajout de ce type de fonctionnalité lui permettrait de se diversifier.