Pour le deuxième trimestre consécutif, le chiffre d’affaires de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a été inférieur aux estimations. Ce résultat reflète la baisse constante de la demande mondiale pour les produits électroniques depuis plusieurs mois.

Une forte baisse des ventes au mois de mars

La hausse des taux d’intérêt, l’inflation et le ralentissement économique affectent directement les consommateurs, qui sont beaucoup plus récalcitrants à dépenser dans des produits électroniques. Preuve en est avec l’effondrement du marché du PC lors des derniers trimestres, après un immense boom pendant la période de pandémie. Logiquement, cette baisse de la demande a un impact direct sur les fabricants des puces qui alimentent ces appareils, notamment sur TSMC qui dépend d’entreprises comme Apple pour maximiser ses ventes.

Pour le premier trimestre de 2023, Bloomberg rapporte que le chiffre d’affaires du géant taïwanais s’est établi à 16,7 milliards de dollars, manquant ses estimations pour la deuxième fois consécutive. Une baisse des ventes de l’entreprise de -15 % au mois de mars explique en partie ces résultats décevants. Il ne s’agit toutefois pas d’une grande surprise pour TSMC, qui s’attendait à voir ses ventes diminuer considérablement au premier trimestre. La firme prévoit néanmoins une amélioration pour la période d’avril à juin.

Pour l’année 2023 plus globalement, TSMC a réduit ses projets de dépenses d’investissement à une fourchette située entre 32 à 36 milliards de dollars, contre 36,3 milliards de dollars l’année dernière.

Les exportations technologiques de Taïwan en chute libre

Les résultats financiers du fabricant de puces résonnent parfaitement avec les difficultés rencontrées par Taïwan pour ses exportations de produits technologiques. Pour rappel, TSMC est l’entreprise la plus valorisée du pays et la technologie représente environ un tiers de son produit intérieur brut.

Selon le South China Morning Post, la valeur des exportations de Taïwan a perdu 19 % au mois de mars par rapport à la même période de 2022, atteignant 35,2 milliards de dollars. Elles ont baissé pendant sept mois consécutifs, en grande partie à cause de la baisse de la demande mondiale d’électronique grand public et de ses pièces détachées.

À cela s’ajoute l’impact de la politique zéro-Covid appliquée en Chine, l’un des principaux marchés des technologies taïwanaises. Si ces mesures ont été levées en décembre dernier, leurs répercussions se font encore ressentir sur l’économie de l’île.

Le marché des semi-conducteurs continue de souffrir, mais devrait vite se remettre

Le marché des semi-conducteurs connaît une période difficile globalement, ce qui affecte logiquement TSMC et son pays natal. Ce dernier fournit environ 60 % des semi-conducteurs mondiaux, y compris les plus avancés. À l’image des prédictions de TSMC, le secteur devrait connaître une période d’amélioration lors de la seconde partie de 2023. La société estime dans l’ensemble que la demande sera grandissante sur le long terme.

Dans cette optique, le dirigeant de TSMC a appelé Taïwan à investir davantage dans le secteur et à bâtir une chaîne d’approvisionnement plus solide dans le pays. De même, l’entreprise veut s’implémenter en Europe, aux États-Unis et au Japon afin de se diversifier dans un contexte géopolitique tendu.