Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) appelle le gouvernement taïwanais à renforcer l’industrie locale de semi-conducteurs, dans un contexte de conflit grandissant entre les États-Unis et la Chine.

Renforcer l’industrie locale et son rôle à l’international

Taïwan détient la technologie de fabrication de puces la plus avancée, et TSMC est son entreprise publique la plus précieuse. Elle joue un rôle essentiel dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, aujourd’hui considérée comme clé pour l’avenir et sujet de frictions géopolitiques. Mark Liu, président de TSMC, souhaite voir son pays également se développer dans la fourniture de machines nécessaires à la fabrication de puces.

Il a ainsi appelé le pays à produire davantage d'équipements localement, avec l’objectif de non seulement renforcer son industrie nationale, mais aussi de consolider son rôle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, rapporte Bloomberg. Liu estime que Taïwan doit investir davantage dans la science fondamentale et la recherche de pointe pour maintenir sa compétitivité. Dans ce contexte, il demande au gouvernement d'offrir davantage d'incitations fiscales aux fabricants d'équipements étrangers pour qu'ils s'installent localement.

TSMC craint les sanctions américaines

Cette requête, énoncée lors de l'assemblée générale annuelle de l'association taïwanaise de l'industrie des puces électroniques, tombe à un moment charnière pour le secteur. En octobre dernier, l’administration Biden annonçait des mesures fortes visant à restreindre l’accès de la Chine aux équipements de fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Les États-Unis ont ensuite enjoint les Pays-Bas et le Japon à entreprendre des actions similaires. Après avoir établi un accord tripartite, les deux pays, qui abritent des entreprises essentielles dans le domaine, ont récemment fait part de nouvelles restrictions sur l'exportation de leur matériel. Craignant que ces limitations affectent indirectement Taïwan, Mark Liu espère voir certaines de ces firmes se lancer dans des projets de production sur l’île asiatique, ce qui faciliterait grandement l’accès de TSMC à ces équipements et lui permettrait de produire avec encore plus d’efficacité.

En effet, l’entreprise a expliqué qu’elle allait davantage se concentrer sur le développement et la production de puces haut de gamme à Taïwan. Si le pays ne réagit pas en temps voulu, ses concurrents pourraient rattraper leur retard. Par exemple, la Chine et les États-Unis multiplient les efforts pour largement augmenter leur production locale de semi-conducteurs.

En amont, le géant taïwanais travaille à son expansion dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, aux États-Unis et au Japon.