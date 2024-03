Les plus grands fabricants de semi-conducteurs, à l’instar de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sont confrontés à la menace de pénurie d’eau. C’est ce qu’indique une étude publiée à la fin du mois de février par S&P Global. Selon le cabinet d’analyse, une pénurie d’eau pourrait engendrer une hausse drastique ...

Les plus grands fabricants de semi-conducteurs, à l’instar de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), sont confrontés à la menace de pénurie d’eau. C’est ce qu’indique une étude publiée à la fin du mois de février par S&P Global. Selon le cabinet d’analyse, une pénurie d’eau pourrait engendrer une hausse drastique du prix des composants électroniques.

L’eau : ressource clé de l’industrie des semi-conducteurs

L’eau est un élément essentiel pour l’industrie des semi-conducteurs. Traitée par les entreprises du secteur pour atteindre un taux de pureté élevé, l’eau permet de rincer les wafers produits par les usines lors de chaque étape permettant la fabrication de composants électroniques. Plus le semi-conducteur est avancé, plus le processus comporte d’étapes, et plus d’eau est consommée.

Selon les données recueillies par S&P Global, la consommation d’eau de l’ensemble des fabricants de puces est équivalente à celle d’une ville d’environ 7,5 millions d’habitants, soit la population de Hong Kong. Celle de TSMC aurait augmenté de 35 % entre 2015 et aujourd’hui. Il y a neuf ans, le leader mondial des semi-conducteurs maîtrisait une technologie de gravure en 16 nanomètres, considérée comme la plus avancée pour l’époque. Aujourd’hui, il est prêt à utiliser des techniques permettant d’obtenir des composants gravés en 2 nm.

Avec l’amélioration des technologies de gravure et l’augmentation du nombre d’usines, « la sécurité de l’eau sera un facteur de plus en plus important pour les profils de crédit des entreprises de semi-conducteurs, » précise S&P Global. Une mauvaise gestion des ressources en eau pourrait perturber les opérations d’un acteur du secteur, nuire à ses performances financières et potentiellement dégrader sa relation avec ses clients.

Aussi, ces entreprises doivent prendre en compte le changement climatique. Il favorise l’apparition de sécheresses, tandis que les précipitations sont de moins en moins fréquentes. Le phénomène limite par conséquent, la capacité des fabricants de puces à gérer la stabilité de leur production. Entre octobre 2020 et juin 2021, la sécheresse de Taïwan avait contraint les autorités à obliger à son industrie technologique de réduire sa consommation d’eau jusqu’à 20 %. Un véritable coup dur pour TSMC, déjà affaiblie par la pandémie de Covid-19 à ce moment-là.

Compte tenu de sa domination sur le marché des puces avancées, ces pénuries d’eau peuvent perturber la chaîne d’approvisionnement mondiale. Au vu de sa place prépondérante, le groupe taïwanais a toutefois la possibilité de « bloquer la demande finale et de compenser la baisse des ventes unitaires par des hausses de prix ». Pour continuer à dégager des bénéfices, S&P Global craint que la firme ne se concentre que sur la production de puces performantes, au détriment des composants à technologies matures, pourtant très exploitées par l’industrie automobile, l’aéronautique, et les appareils électroniques grand public.