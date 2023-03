La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), entreprise spécialisée dans la confection de semi-conducteurs, est en discussions avec le gouvernement de l’État allemand de la Saxe pour obtenir des subventions afin d’y construire une usine. Il s’agirait de la première manufacture du géant taïwanais en Europe.

TSMC veut des subventions dans le cadre du Chips Act européen

Après que les pénuries dues à la pandémie ont mis en évidence les risques de dépendre de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les technologies essentielles, de nombreux pays ont décidé d’investir pour devenir souverains dans la production de semi-conducteurs, secteur considéré comme clé pour l’avenir.

Dans ce contexte, l’Union européenne a dévoilé un plan à hauteur de 43 milliards d’euros pour représenter 20 % de la production mondiale de semi-conducteurs d’ici à 2030. Le Vieux Continent veut inciter les géants du secteur à investir sur son territoire et, pour cela, leur octroyer des subventions.

C’est dans le cadre de cette législation que TSMC est en pourparlers avec les dirigeants de la Saxe, rapporte le South China Morning Post, qui a pu s’entretenir avec des personnes proches du dossier. Ces dernières lui ont confirmé que les discussions étaient avancées et englobaient désormais les subventions gouvernementales destinées à soutenir l'investissement.

La firme taïwanaise a notamment rappelé aux autorités que le coût de son implémentation en Allemagne serait élevé, particulièrement en ce qui concerne la main-d'œuvre, et cherche à savoir de quel montant elle pourrait bénéficier.

Des puces pour l’industrie automobile

De leur côté, les responsables de la Saxe ont récemment abordé le sujet avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. C. C. Wei, le PDG de TSMC, confirmait en janvier dernier que l'entreprise discutait avec ses clients et partenaires de la construction d'une usine axée sur l'automobile en Europe, en fonction de la demande des clients et du niveau de soutien gouvernemental.

L’usine allemande, si elle voit le jour, serait ainsi dédiée à la production de semi-conducteurs pour l’industrie automobile, très présente dans le pays. Pour rappel, TSMC est la plus importante fonderie de semi-conducteurs au monde, et l’entreprise asiatique la mieux valorisée. En parallèle, elle multiplie les efforts pour renforcer sa présence aux États-Unis et au Japon.

En amont, l’Allemagne s’entretient avec le géant américain Intel, qui cherche également à obtenir des subventions pour étendre massivement ses activités dans le pays, mais également dans le reste de l’Europe.