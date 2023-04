L’introduction d’ARM à la bourse de New York est de plus en plus proche. Masayoshi Son, le dirigeant de SoftBank qui détient actuellement le constructeur de puces britannique, vient en effet de prendre les premières mesures officielles pour lancer le processus d’IPO.

Un accord trouvé

Il s’agit de l’une des priorités du conglomérat japonais depuis le rachat avorté d’ARM par Nvidia au début de 2022. Tant elle revêt une importance capitale, Masayoshi Son a mis ses fonctions de PDG de SoftBank de côté. Le groupe traverse actuellement une période difficile en cumulant les pertes, et compte bien sur l’IPO pour se remettre sur pied.

Selon le Financial Times, SoftBank et la bourse de New York sont parvenus lundi à un accord de principe sur le projet de cotation d’ARM. Son patron doit donner son aval dès cette semaine en signant une résolution avec le Nasdaq, marquant ainsi la première étape formelle du processus d’introduction en bourse du concepteur de puces dont la technologie équipe 95 % des smartphones du marché.

Masayoshi Son réfléchit à des solutions pour rendre ARM plus rentable

La société espère être valorisée à plus de 50 milliards de dollars, et cherche à lever au moins 8 milliards de dollars lors de son IPO. Du côté des investisseurs, on estime que la valorisation devrait se situer entre 30 milliards de dollars et 70 milliards de dollars.

L’opération est très attendue par toute l’industrie, après une longue période de disette dans le secteur due au ralentissement économique. Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Barclays et Mizuho Financial Group devraient diriger l’opération, mais la liste finale devrait également inclure d’autres banques d’investissement.

Selon des personnes proches du dossier, aucune double cotation à New York puis à Londres n’est pour le moment envisagée. Pendant longtemps, le gouvernement britannique a poussé pour qu’ARM soit introduite à la bourse londonienne, afin de garder sa plus importante société technologique à la maison.

L’IPO à New York devrait avoir lieu après l’été. Masayoshi Son a déjà entamé des procédures afin de faire grimper la valorisation de la société. Il a par exemple modifié son modèle commercial afin qu’elle génère davantage de revenus.