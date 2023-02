L’entreprise de conception de puces Arm a présenté le 7 février des résultats satisfaisants pour son troisième trimestre, à l’inverse de son propriétaire, SoftBank. Les dirigeants de la société britannique et de sa maison mère japonaise ont confirmé qu’une introduction en bourse en 2023 était en bonne voie, mais les conditions du marché pourraient la repousser.

SoftBank en difficulté, Arm ne semble pas touché par la crise

SoftBank a traversé un troisième trimestre, d’octobre à décembre, compliqué. Ses fonds d’investissement Vision Fund 1 et 2 ont cumulé des pertes atteignant 5,5 milliards de dollars. Celle du conglomérat dans son ensemble avoisine les 6 milliards de dollars. La société est touchée de plein fouet par la chute des valeurs technologiques. Masayoshi Son, le fondateur du groupe avait annoncé dès le mois de mai que SoftBank serait plus prudente dans ses investissements.

Dans ce marasme, Arm affiche au contraire des résultats encourageants. Son chiffre d’affaires a augmenté de 28 % par rapport à la même période, en 2021, passant de 581 millions de dollars à 746 millions. Une performance qui jure avec la situation du marché des smartphones et celui des puces en général, pour lesquels l’entreprise conçoit des puces.

Un succès obtenu grâce à l’augmentation du nombre de puces de sa conception dans les divers produits technologiques. Plusieurs contrats et une augmentation du prix de certaines licences ont aussi permis à Arm de surnager. Prudent, René Haas, PDG de l’entreprise, a prévenu qu’il n’était « pas immunisé » au ralentissement du marché lors de la présentation des résultats.

Il a cependant noté que « la diversification que nous avons réalisée et, sur les marchés principaux, le fait d'avoir plus de technologie dans les puces signifient que nous avons été en mesure de résister à la récession mieux que la plupart des autres ».

L’Introduction en bourse menacée par des valeurs technologiques malmenées par les marchés ?

Nommé début 2022 à la place du PDG historique Simon Segars, René Haas a reçu pour mission d’étendre l’activité de la société au-delà des smartphones, vers les ordinateurs, les centres de données ou l’automobile. Il a surtout pour mission de préparer l’Introduction en bourse d’Arm.

Prévu pour 2023, le PDG a confirmé que « les plans sont actuellement bien développés et c’est en cours » a relevé Reuters. Lors de ces mêmes résultats, mardi, Yoshimitsu Goto, directeur financier de SoftBank, a toutefois été plus évasif, déclarant seulement que « La préparation est en cours et nous verrons comment évoluent les conditions du marché ».