Alors que la sortie du casque de réalité mixte d’Apple approche, de nombreuses personnes en interne ne seraient pas très convaincues par ce nouveau produit. Le prix de l'appareil, qui avoisine les 3 000 dollars, suscite des inquiétudes, de même que son utilité et son marché, qui n'a pas encore fait ses preuves.

Une approche similaire qu’avec l’Apple Watch

En développement depuis de longues années, ce casque devrait finalement être présenté au mois de juin, lors de la conférence développeur de la marque à la pomme. D’ailleurs, Apple a récemment fait une démonstration de l'appareil devant ses 100 principaux dirigeants d'Apple, suggérant une présentation publique proche.

Destiné aux professionnels comme les développeurs, ce casque devrait ressembler à une paire de lunettes de ski et être doté d'une batterie physique qui se loge dans la poche. Il sera équipé d'un cadre en fibre de carbone, de caméras extérieures pour capturer le monde réel et de deux écrans 4K. Avec ce produit, Apple privilégie une approche similaire à celle qu’elle a employée avec l’Apple Watch. Ainsi, elle l’a d’abord présentée comme une extension miniature de l'iPhone. Après avoir analysé les usages des consommateurs avec le produit, l'entreprise l'a commercialisée davantage comme un accessoire de fitness semblable à un Fitbit.

Malgré cette tactique précautionneuse, beaucoup d’employés et de dirigeants de la firme de Cupertino sont sceptiques quant au succès du casque de réalité mixte, selon une enquête du New York Times.

Pourquoi les employés s’inquiètent ?

« Certains sceptiques internes se sont demandé si le nouvel appareil n'était pas une solution à la recherche d'un problème. Contrairement à l'iPod, qui a mis des chansons numériques dans la poche des gens, et à l'iPhone, qui a combiné les capacités d'un lecteur de musique et d'un téléphone, le casque n'a pas été guidée par la même clarté », explique le média.

Une partie de cette incertitude est due à une série de départs de cadres de l'équipe de conception des produits. Cela a commencé avec Jony Ive en 2019, puis avec son successeur, Evans Hankey, l'année dernière. En outre, l’instabilité du marché de la réalité mixte ne rassure pas les employés d’Apple. Plusieurs entreprises ont échoué dans ce domaine, de Google à Magic Leap. De son côté, Meta a engendré d’importantes pertes dans ce secteur.

À cela vient s’ajouter le ralentissement économique, qui pousse certains à appeler à un report du lancement du produit. Cela ne devrait toutefois pas se produire. Selon Counterpoint Research, un cabinet d'études de marché, Apple devrait expédier moins de 500 000 casques en un an. À titre de comparaison, on s'attendait à ce que l'entreprise expédie environ 40 millions d'Apple Watch lors de son lancement.

La marque à la pomme sait que son premier casque ne sera pas un best-seller, et travaille d’ores et déjà à son successeur, un appareil moins onéreux destiné à un public plus large. La société voit à long terme, et compte bien faire valoir son savoir-faire en termes de software et de hardware pour attirer des clients. Néanmoins, il est très rare que ses employés soient aussi dubitatifs ; l’avenir nous dira si leurs inquiétudes sont justifiées.