Deux vice-présidentes de chez Apple, le niveau de direction le plus élevé en dessous de l'équipe du PDG Tim Cook, s’apprêtent à quitter leur poste. D’autres dirigeants de la société ont récemment démissionné ; simple coïncidence ou volonté de la part de la firme de Cupertino ?

Des postes clés se libèrent

En effet, Evans Hankey, responsable du design industriel depuis le départ de Jony Ive en 2019, quittera lui aussi l'entreprise aux alentours du mois d'avril, tandis que Jane Horvath, qui dirige la protection de la vie privée, a également annoncé en interne qu'elle allait partir prochainement.

Les deux nouveaux départs sont ceux d’Anna Matthiasson et de Mary Demby, respectivement vice-présidente du retail en ligne et vice-présidente de l’information. La première quitte son poste après trois ans passés à gérer la boutique en ligne d’Apple, qui est devenue un canal de vente vital pour la société en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé le monde. Apple l’a d’ailleurs remaniée en 2021 et a passé plusieurs années à unifier ses politiques et son marketing à travers ses vitrines numériques et physiques. Anna Matthiasson sera remplacée par Karen Rasmussen, qui a occupé le poste de directrice principale chargée de l'expérience numérique et du commerce électronique.

Mary Demby va quant à elle partir à la retraite après trente ans au sein d’Apple. La division qu’elle dirige, nommée IS&T, est considérée comme le « centre névralgique » de l’entreprise. Elle gère notamment l'infrastructure technique qui alimente les services en ligne, la fabrication ainsi que le site web d'Apple et permet aux employés de se connecter les uns aux autres, ainsi qu'aux fournisseurs et aux clients.

Ces départs risquent de bousculer les objectifs d’Apple en matière de diversité

Le mois dernier, Tony Blevins, le vice-président des achats, a été licencié par Apple après des remarques déplacées sur le réseau social TikTok. Si son cas est différent des autres départs, il est évident que l’on assiste à d’importants bouleversements à la tête de la marque à la pomme, comme c’est aussi le cas chez Amazon actuellement.

Comme le précise le média The Verge, il est intéressant de noter que quasiment tous les cadres qui ont quitté la société sont des femmes, alors qu’Apple a de grands objectifs en matière de diversité au sein de son équipe de direction, qui était composée de 31,4 % de femmes à la fin de 2021. Reste à voir quel pourcentage figurera sur le rapport pour 2022, qui devrait être disponible aux alentours de mars 2023.