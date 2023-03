Clap de fin pour les Google Glass Enterprise, dix ans après la commercialisation des premières Google Glass. La firme de Mountain View a annoncé l’arrêt des ventes de ses lunettes de réalité augmentée, ainsi que la fin des mises à jour plus tard cette année.

Google donne ses deadlines

En 2013, Google lançaient les Google Glass. Si les aficionados de technologie ont apprécié l’appareil, le projet n'a jamais réussi à s'imposer comme un produit grand public. Afin de se relancer, la société a donc pris la décision de lancer une version spécialement dédiée aux professionnels en 2017. En 2019, les Google Glass Enterprise 2 étaient dévoilées et commercialisées pour 999 dollars, mais Google a finalement décidé de mettre fin au projet.

« Nous vous remercions pour plus d'une décennie d'innovation et de partenariat. À partir du 15 mars 2023, nous ne vendrons plus de Glass Enterprise Edition. Nous continuerons à soutenir Glass Enterprise Edition jusqu'au 15 septembre 2023 », peut-on lire sur le site Internet de la division. Après cette date, les appareils continueront de fonctionner normalement, mais Google n’apportera plus de mises à jour au produit.

En revanche, les développeurs tiers pourront, eux, toujours mettre à jour leurs applications. Le support de Google Meet, lancé il y a moins d'un an, n'est, quant à lui, garanti de fonctionner que jusqu'à la date limite du 15 septembre, et risque ensuite de tomber en panne.

Un échec qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs

Cette annonce intervient alors que le secteur de la tech est très affecté par le ralentissement économique, et que Google a annoncé le licenciement de 12 000 de ses employés. Dans le même temps, Magic Leap et HoloLens, deux casques de réalité mixte très prometteurs durant les années 2010, ont également dû revoir leurs ambitions à la baisse.

Il est aussi important de noter que la décision de Google intervient alors que ses grands rivaux, Meta et Apple, investissent dans des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle qui pourraient déboucher sur des appareils beaucoup plus sophistiqués que les Google Glass. Tandis que Meta a d’ores et déjà établi une feuille de route bien précise et prévoit la sortie de plusieurs appareils, Apple devrait présenter son premier casque de réalité mixte ce mois de juin lors de sa conférence développeur.

La fin des Google Glass Enterprise ne veut pas forcément dire que Google met un coup d’arrêt définitif à la réalité augmentée, d’autant plus que la société a dévoilé, à l’été 2022, une autre paire de lunettes intelligentes capables de traduire et de transcrire la parole en temps réel. Interrogé par The Verge, un porte-parole de Google a affirmé que l'entreprise est toujours « profondément engagée dans la réalité augmentée ».

« Nous continuerons à chercher des moyens d'apporter de nouvelles expériences de réalité augmentée innovantes dans notre portefeuille de produits », a-t-il précisé.