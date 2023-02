La sortie du casque de réalité mixte d’Apple (mêlant réalités virtuelle et augmentée) se précise un peu plus. Elle devrait avoir lieu à la WWDC de l’entreprise au mois de juin, permettant aux développeurs de pouvoir se familiariser avec ce nouveau produit.

Ce sera le mois de juin

Cet appareil, baptisé Reality Pro selon les rumeurs, est en préparation depuis 8 ans maintenant et, logiquement, l’ensemble de l’industrie de la tech l’attend de pied ferme.

Depuis plusieurs mois, les propos des analystes se corroborent et annoncent un lancement en 2023, une année que la marque à la pomme souhaite d’ailleurs concentrer sur son nouveau casque. Si le début d’année a d’abord été évoqué et ensuite le mois d’avril, ce sera bel et bien au cours de la WWDC qu’il sera présenté, affirme Mark Gurman, spécialiste d’Apple et éditorialiste du média Bloomberg.

L’entreprise a en effet eu besoin de temps de développement supplémentaire pour résoudre des problèmes matériels et logiciels, assure-t-il. Il est possible qu’un lancement commercial ait lieu plus tard dans l’année.

Quelles fonctionnalités proposera ce nouveau produit ?

Comme à son habitude, Apple est très secrète quant aux fonctionnalités et au design de son futur produit, mais de nombreuses informations ont tout de même fuité à son sujet. Il devrait s’agir d’un modèle haut de gamme dont le prix avoisinera les 3 000 dollars, et devrait inclure des écrans doubles 4K et une large gamme de caméras qui permettent un suivi avancé et une saisie sans contrôleur. La batterie devra être portée dans un pack externe, et le casque sera doté de la surpuissante puce M2, fabriquée en interne par l’entreprise.

Son système d’exploitation dédié, baptisé xrOS, va inclure une interface de type iOS reposant sur le pincement des doigts et les commandes vocales pour l'interaction. L'accent serait par ailleurs mis sur la santé ainsi que sur des versions améliorées d'expériences familières, telles que les avatars de corps entier pendant les appels FaceTime.

Le Reality Pro sera principalement adressé aux créateurs, aux professionnels et aux passionnés, mais la firme de Cupertino prévoirait, dès 2024, de sortir un modèle dans la même gamme de prix que le Meta Quest Pro, aux alentours des 1 500 dollars. La vision d’Apple avec son casque est à long terme, cette technologie étant considérée comme la descendante des smartphones.

La concurrence dans le secteur va devenir de plus en plus accrue, et l’on peut déjà sentir une bataille acharnée entre Meta et Apple se profiler.