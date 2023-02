Amazon a annoncé couper les liens avec certains grossistes européens qui fournissent des produits sur son site, dans un contexte de ralentissement économique affectant le géant de l’e-commerce.

Amazon préfère que les vendeurs tiers passent directement par sa plateforme

L’année 2022 a été marquée par une importante récession économique qui a frappé de plein fouet le secteur de la tech, une tendance qui devrait perdurer en 2023. En conséquence, les entreprises cherchent à réduire leurs dépenses au maximum ; à l’instar d’Amazon qui, après avoir connu une croissance exponentielle pendant la pandémie, voit ses revenus se stabiliser.

Fin décembre, l’entreprise annonçait ainsi le licenciement de 18 000 personnes, tandis que son PDG, Andy Jassy, procède à une réduction agressive des dépenses dans l’ensemble des divisions de la société. « Comme toute entreprise, nous évaluons régulièrement nos méthodes d’approvisionnement dans le but de maîtriser nos coûts et de continuer à offrir des prix bas aux clients. C’est dans cet esprit que nous avons pris la décision pour certains produits de nos boutiques européennes de nous approvisionner directement auprès des propriétaires de marques. Nous continuerons à nous approvisionner auprès de grossistes et distributeurs lorsqu’ils sont propriétaires de marques ou qu’ils disposent de droits de distribution exclusifs. Les grossistes et distributeurs souhaitant poursuivre leur collaboration avec Amazon sont les bienvenus et peuvent continuer à vendre leurs produits sur notre boutique directement aux clients en tant que vendeur tiers au travers de notre Marketplace. Afin que les grossistes et distributeurs puissent se préparer à ce changement et l’anticiper, nous le mettrons en œuvre au plus tôt à partir du mois d’avril », annonce-t-elle.

À partir du mois d’avril donc, et de manière progressive, les grossistes ne rentrant pas dans ces conditions et qui achètent les produits aux marques et les revendent à Amazon, ne seront plus acceptés par la plateforme en Europe. Plutôt, la société encourage les marques à vendre directement depuis sa marketplace, ce qui va lui permettre de prendre une commission sur chaque vente et de facturer des frais supplémentaires pour la logistique et la publicité sans acheter directement les stocks, comme c’est le cas avec les grossistes.

Renforcer le contrôle sur les fournisseurs

De cette manière, le géant américain va être en mesure de mieux contrôler ses relations avec les marques qui veulent vendre leurs produits sur son site, en ayant une plus grande influence sur leurs prix ainsi que sur la sélection des articles.

Comme le note CNBC, cette décision coïncide avec la volonté globale d'Amazon d'automatiser certains aspects de son activité de gestion des fournisseurs. Elle a par exemple réduit son personnel gérant les catégories de produits. En amont, les vendeurs tiers s'appuient de plus en plus sur le système interne d'Amazon, appelé Vendor Central, pour effectuer des tâches telles que la négociation des bons de commande et la gestion des expéditions.

« Dans le monde idéal d'Amazon, le modèle first-party est conçu pour avoir la relation avec les grandes marques de chaque catégorie, de cette façon ils peuvent directement contrôler la disponibilité des produits et la tarification parce qu'ils achètent le produit de la marque elle-même. S'il y a un intermédiaire, cet intermédiaire nécessite un financement supplémentaire ou une partie de la marge bénéficiaire qu'Amazon pourrait prendre à la place », explique Martin Heubel, qui dirige une agence de conseil accompagnant les vendeurs à faire des affaires sur Amazon.

Edit 16/02/23 14:47 : Modification de la citation d'Amazon. Contrairement à ce que pouvait sous-entendre la version précédente de l'article, Amazon poursuit sa collaboration avec les grossistes et distributeurs lorsqu’ils sont propriétaires de marques ou qu’ils disposent de droits de distribution exclusifs sur certains produits ou marques, et invite les grossistes à vendre leurs produits en tant que vendeurs tiers.