Après avoir annoncé le licenciement de 18 000 personnes en début d’année, Amazon a dévoilé, le 2 février, un chiffre d’affaires de 149,2 milliards de dollars lors du dernier trimestre. Un résultat supérieur aux estimations des analystes. Les investisseurs sont, tout de même, inquiets du ralentissement de la croissance de la division cloud du géant de l’e-commerce, Amazon Web Services (AWS).

Le chiffre qui cache la forêt

Les experts du marché s’attendaient à un chiffre d’affaires aux alentours de 145 milliards de dollars, le mastodonte américain l’a finalement dépassé de 4 milliards, soit une augmentation de 9 % par rapport à 2021. Sur son continent d’origine, les ventes en Amérique du Nord d’Amazon ont augmenté de 13 % entre 2021 et 2022, atteignant les 93,4 milliards de dollars. Au niveau international, les revenus ont augmenté de 5 %, soit 34,5 milliards de dollars.

Toutefois, il subsiste plusieurs points noirs. La firme a enregistré une perte nette, pour la première fois depuis 2014. Amazon a perdu 2,7 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année 2022 pour un chiffre d’affaires de 514 milliards de dollars. Ce déficit provient d’une perte sur investissement estimée à 3,9 milliards de dollars dans le constructeur automobile Rivian, spécialisé dans les véhicules électriques. Au second semestre 2022, l'entreprise a vu son cours chuter. En cause : le contexte économique actuel et les problèmes de chaînes d’approvisionnement ayant fait fuir des investisseurs. Amazon a pour objectif d’utiliser les fourgonnettes électriques Rivian pour la livraison de ses produits.

AWS, habituellement moteur de l’économie de l’entreprise, ne permet pas de rattraper l'échec de Rivian. La filiale cloud voit sa croissance de ventes chuter lourdement ce trimestre par rapport à la même période l’an dernier, en passant de 40 % à 20 %, atteignant tout de même les 21,4 milliards de dollars. Le contexte économique force les clients à réduire les coûts du cloud selon le directeur financier d’Amazon, Brian Olsavsky.

Dans son communiqué, le géant du commerce en ligne a fait des prévisions prudentes pour le trimestre 2023 en cours : des revenus compris entre 121 et 126 milliards de dollars, au lieu des 125 milliards attendus par les analystes financiers. Le groupe table en outre sur un bénéfice opérationnel compris entre 0 et 4 milliards de dollars, dont le marché attend le montant maximal. Après la publication des résultats, la valeur des actions de l’entreprise a chuté de 6% lors de la clôture de la Bourse.

Malgré la baisse prochaine des bénéfices, l’avenir de l’entreprise ne devrait pas être mis à mal, « À court terme, nous sommes confrontés à une économie incertaine, mais nous restons très optimistes quant aux opportunités à long terme pour Amazon », a déclaré le directeur général Andy Jassy dans une déclaration accompagnant les résultats. Avec une trésorerie atteignant les 46,8 milliards de dollars, Amazon, sauf grande désillusion, survivra au contexte économique morose.