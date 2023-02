La fonctionnalité « Achetez maintenant, payez plus tard » sera prochainement testée en interne par les employés américains des points de vente d’Apple. Le service de paiement fractionné « Apple Pay Later » vise à offrir aux utilisateurs la possibilité de payer leurs achats en quatre fois sur une durée maximale de 6 semaines, et sans frais additionnels. Le paiement différé pourra s’appliquer aux achats en ligne et hors ligne. L’annonce d’une phase de test interne pourrait présager d’un déploiement prochain auprès du grand public : en février 2023, Tim Cook laissait entendre que le service pourrait bientôt être lancé, sans plus de précision.

Un déploiement qui tarde à se concrétiser

Ce nouveau service d’Apple Pay avait été dévoilé dès juin 2022, à l’occasion de sa conférence annuelle destinée aux développeurs, la Worldwide Developers Conference (WWDC). La date originelle de lancement coïncidait avec la mise jour iOS 16, bien qu’elle n’y ait finalement pas été incluse. Une nouvelle étape sera prochainement franchie, avec le déploiement de tests internes, auprès de 270 magasins américains, où près de 80 000 employés pourront participer à l’amélioration du service. D’autres fonctionnalités, comme Tap to Pay et l'Apple Card, avaient fait l’objet d’expérimentations internes, avant leur démocratisation.

Deux modalités de paiement différé

« Apple Pay Later », développé en collaboration avec l’entreprise américaine de paiement Mastercard, permettra aux usagers d’Apple Pay de lisser leurs échéances de paiement, sans frais supplémentaires. Une fonctionnalité additionnelle de paiement, offrant la possibilité de répartir le coût des achats importants sur plusieurs mois, moyennant des intérêts, devrait également être déployée, en partenariat avec Goldman Sachs. Ces nouveautés laissent augurer des évolutions prochaines sur l’application de paiement.

L’écosystème des applications Apple

L’introduction de nouvelles fonctionnalités sur Apple Pay traduit la volonté d’Apple de conforter sa place dans le secteur des services financiers, dans une tentative de diversification de son activité. Favorisée par sa position dominante sur le marché des magasins d’applications, l'entreprise américaine ne cesse d’enrichir son écosystème d’applications : Apple Music, Apple TV+, Fitness+, ou encore Apple Podcasts. Derrière cette stratégie, Apple espère retenir plus longuement les utilisateurs sur leurs terminaux tout en générant des revenus supplémentaires grâce aux fonctionnalités payantes. Cette source de revenus, indifférente aux difficultés d’approvisionnement et ralentissements de la production, attire et maintient les consommateurs, tout en rassurant les actionnaires. Un modèle à suivre ?