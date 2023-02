Coup dur pour la Federal Trade Commission (FTC), agence américaine qui surveille les pratiques anticoncurrentielles. Un juge vient de rejeter sa demande de bloquer le rachat de l’entreprise de réalité virtuelle (VR) Within par Meta.

Une opération consolidant le monopole de Meta dans le domaine de la VR, selon la FTC

Le géant de la Silicon Valley a annoncé son ambition de faire l'acquisition de Within en octobre 2021 pour un montant qui n’a pas été divulgué. En effet, Meta se concentre désormais bien plus sur les formats de réalités virtuelle et augmentée, avec l’objectif de développer le métavers, la future itération d’Internet.

La FTC s’est très vite intéressée à l’opération et a décidé d’entamer une procédure pour la bloquer en juillet 2022. Selon l’agence, cette dernière va étendre la domination de Meta dans le marché de la réalité virtuelle grand public, dans lequel Meta a misé beaucoup de ses ressources ces dernières années. La FTC a souligné la précédente fusion de Meta avec l'entreprise à l’origine du jeu très populaire Beat Saber en 2019, affirmant lors d’une audience en décembre que l'ajout de Within éliminerait une « rivalité bénéfique » entre les deux sociétés. Pour rappel, l’entreprise de Mark Zuckerberg a également racheté Oculus en 2014 pour 2 milliards de dollars.

Sous l'égide de Lina Khan, fervente opposante aux pratiques des géants technologiques, la FTC souhaite lutter avec plus de férocité contre ces derniers. Dans ce sens, elle a renforcé les capacités de la Commission à combattre les monopoles déloyaux. Elle vient néanmoins d’essuyer un échec cuisant.

Coup dur pour la FTC

Meta a contesté la procédure de la FTC, et avait accepté de repousser la date butoir de complétion de son rachat au 31 janvier 2023. Le juge californien Edward Davila vient de donner raison à l’entreprise en soumettant une décision scellée qui rejette la demande de la FTC de prendre des mesures pour bloquer la transaction.

Selon The Verge, l’agence a été confrontée à des désaccords internes sur l'opportunité d'intervenir dans l'accord de Meta et Within. « Par respect pour les ordres du tribunal, la FTC n'est pas en mesure de faire de commentaires pour le moment », a déclaré Douglas Farrar, directeur des affaires publiques de la FTC. De son côté, Meta doit encore attendre pour conclure l'accord, car la Commission doit décider de ce qu’elle souhaite désormais faire. Elle a en effet le droit de faire appel de cette décision.

Si l'ordonnance est maintenue, il s'agirait d’une défaite cuisante pour Lina Khan, d’autant plus que la FTC tente également de bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. La bataille s’annonce très difficile pour limiter la consolidation de l'industrie technologique, et ce malgré les tentatives persistantes des régulateurs.