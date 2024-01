Coup d’envoi (tardif) pour Mesh. Presque trois ans après son annonce initiale en mars 2021, la plateforme de Microsoft dédiée aux réunions virtuelles se fraye enfin un chemin jusque sur Teams, où elle est accessible à l’ensemble des utilisateurs disposant d’une licence d’entreprise (Microsoft 365 Business, Office 365…), et ce depuis le 24 janvier dernier.

Pour rappel, ce service permet de créer des environnements 3D, et d’y tenir des meetings virtuels au travers d’avatars, le tout à l’aide d’un casque de réalité virtuelle Meta Quest (idéalement) ou d’un PC. Jusqu’à présent, la plateforme était en phase de test auprès d’une poignée d’entreprises (comprenez quelques-uns des gros clients de Microsoft). Depuis deux ans environ, Mesh avait ainsi été proposé en bêta à Accenture, au groupe pharmaceutique Takeda, ou encore au géant britannique de l’énergie BP.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Des expériences virtuelles que l’on peut créer sur-mesure

À la clé, des expérience diverses, créées sur-mesure par chaque entreprise en fonction de ses besoins… et parfois de ses inspirations. Takeda a par exemple modélisé en 3D un jardin virtuel qui lui sert de lieu de réunion pour ses assemblées générales, entre autres. Accenture se sert pour sa part de Microsoft Mesh pour proposer une expérience d’accueil ludique à ses nouveaux employés, tandis que BP se sert de la plateforme de Microsoft pour reproduire des espaces qui existent réellement, lui permettant ainsi de surveiller des éoliennes, ou encore d’aider ses experts à mieux se représenter un site sur lequel une intervention a lieu.

Microsoft Mesh peut être utilisé rapidement à l’aide d’environnements 3D préconçus et personnalisables (on peut alors y ajouter des bannières, des logos, du contenu de présentation divers…). Cela dit, des outils de développement basés sur le moteur 3D Unity permettant aux entreprises qui le souhaitent d’aller beaucoup plus loin, en modélisant à leur guise leurs propres espaces et environnements.

Notons tout de même que la portée de Microsoft Mesh sur le marché semble amoindrie par la conjoncture actuelle. Non seulement le métavers (avec lequel Mesh devait initialement avoir des accointances), semble de plus en plus chancelant chez Meta, mais Microsoft lui-même se détourne peu à peu des expériences en réalité virtuelle, augmentée ou mixte. Il y a quelques semaines, la firme annonçait par exemple la fin de support pour sa plateforme Windows Mixed Reality, mais le groupe serait également en passe d’abandonner ses casques d’AR HoloLens.