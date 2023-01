OpenAI est en pourparlers pour lever des fonds et vendre des actions à Thrive Capital et Founders Fund. Si tout se déroule comme prévu, la société à l'origine du désormais célèbre ChatGPT pourrait être valorisée à 30 milliards de dollars.

OpenAI intéresse plus que jamais les investisseurs

OpenAI est un laboratoire de recherche spécialisé dans l'intelligence artificielle. La société américaine fait beaucoup parler d'elle depuis quelques semaines avec la mise en ligne de ChatGPT fin novembre 2022. Si cette levée de fonds aboutit, OpenAI pourrait bien devenir l'une des start-ups américaines les plus valorisées aux États-Unis, bien qu'elle ne génère que peu de revenus (avec un objectif à 1 milliard de dollars d'ici 2024).

Thrive Capital et Founders Fund pourraient racheter l'équivalent de 300 millions de dollars d'actions chez OpenAI. L'opération s'apparente à une « offre publique d'achat ». Pour faire simple, les investisseurs vont acheter des actions aux actionnaires existants : notamment les employés et les fondateurs. Cette vente de capitaux permettrait à OpenAI de doubler sa valorisation par rapport à une précédente levée réalisée en 2021.

Il y a moins de deux ans, la valorisation d'OpenAI avait été évaluée à 14 milliards de dollars. Depuis quelques mois, OpenAI dévoile de nouveaux produits basés sur l'intelligence artificielle qui attirent l'attention du grand public. On pense évidemment à Dall-E 2 et au célèbre chatbot ChatGPT, dont tout le monde parle. Microsoft est également en pourparlers avec les fondateurs pour augmenter son investissement dans OpenAI.

Initialement, OpenAI a été fondée par Sam Altman en tant qu'organisme à but non lucratif, dans l'idée de poursuivre la recherche sur l'intelligence artificielle au profit de l'humanité. Parmi les premiers soutiens, on retrouve Elon Musk et le co-fondateur de LinkedIn Reid Hoffman. En 2019, OpenAI a finalement décidé de commercialiser certains de ses produits afin de pouvoir lever plus facilement des fonds pour financer les technologies nécessaires à l'entraînement de ses algorithmes.

Étonnement, OpenAI a été beaucoup plus rapide que son concurrent principal sur le domaine de l'intelligence artificielle : Google. ChatGPT a dépassé le million d'utilisateurs seulement quelques jours après son lancement le 30 novembre. Certains spécialistes du secteur estiment que cet outil représente « une avancée technologique majeure et une alternative potentielle aux moteurs de recherche actuels ».