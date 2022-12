Sur Twitter, Tim Cook a déclaré que les capteurs des appareils photo des iPhone étaient produits par Sony. Il s’agit d’un fait notable, tant la marque à la pomme aime rester discrète sur la provenance du matériel qui compose ses appareils.

Actuellement en voyage au Japon où il a notamment rendu visite à ses équipes nippones, le PDG d’Apple en a également profité pour rencontrer Kenichiro Yoshida, le dirigeant de Sony. Les deux hommes ont été dans l’usine du géant japonais de la ville de Kumamoto. Tim Cook a posté une photographie de cette visite sur Twitter, sur laquelle on peut le voir observer l’appareil photo de deux iPhone.

« Nous travaillons en partenariat avec Sony depuis plus de dix ans pour créer les meilleurs capteurs d'appareil photo au monde pour l'iPhone. Merci à Ken et à toute l'équipe de m'avoir fait visiter les installations de pointe de Kumamoto aujourd'hui », a-t-il écrit sur le réseau social, admettant ce que les experts et journalistes suspectent depuis de nombreuses années.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022