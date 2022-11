La firme spécialisée dans l’analyse du marché des jeux vidéo, Newzoo, a réalisé une étude portant spécifiquement sur le secteur de la réalité virtuelle, et ses prédictions sont positives. En 2024, les revenus générés par ce marché devraient augmenter de 44 % par rapport à 2019.

Des débuts en demi-teinte

Lors de son lancement sur le marché au début des années 2010, la réalité virtuelle semblait vouée à un avenir radieux et à une croissance fulgurante. Dans les faits, ce fut tout autre. L’adoption de cette technologie a en effet été plus lente que prévu, et il semble que l’un de ses usages surpasse pour le moment tout le reste, celui du gaming.

« Bien que le marché n'ait finalement pas décollé comme beaucoup l'avaient prévu, les mouvements dans les grandes technologies, la tendance du métavers et les changements de comportement chez les jeunes consommateurs donnent un second souffle à la réalité virtuelle et en particulier dans les jeux vidéo », explique Newzoo dans son rapport.

Ainsi, la société prévoit que le marché de la réalité virtuelle atteindra 1,8 milliard de dollars en 2022, avec 27,7 millions de casques utilisés dans le monde. Cette tendance à la hausse devrait continuer sur les deux prochaines années : le chiffre d'affaires issu des jeux de réalité virtuelle pourrait atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici 2024, avec pas moins de 46 millions de casques en service.

Une tendance qui s’explique par plusieurs facteurs

Newzoo explique ses prédictions par différents facteurs. À l’instar du secteur du jeu vidéo dans sa globalité, la réalité virtuelle a grandement bénéficié des mesures de confinement engendrées par la pandémie de Covid-19 : coincés chez eux, les gens ont exploré d’autres moyens de s’occuper. La démocratisation du casque Meta Quest 2 a également contribué à déployer la réalité virtuelle à plus grande échelle et surtout, à un prix abordable.

Pour la tendance future, Newzoo estime que la technologie sera de plus en plus adoptée car d’importantes sorties sont à prévoir, notamment un casque développé par Sony pour les joueurs de PlayStation 5. Des jeux exclusifs vont donc voir le jour, et la firme d’analyse explique en outre que l’émergence de sociétés comme Pico, détenue par ByteDance, devrait participer à la démocratisation du secteur.

De manière globale, les casques autonomes, qui ne nécessitent pas d’être branchés à des consoles ou des PC, ainsi que le cloud streaming, rendent les jeux plus accessibles, tout comme la prise en charge de la réalité virtuelle toujours plus importante de la part des moteurs de jeu les plus populaires.

Bientôt des usages hors gaming plus démocratisés ?

Malgré une amélioration, la réalité virtuelle ne devrait pas devenir un segment aussi important du marché des jeux vidéo que les consoles ou les PC. Il est néanmoins intéressant d’observer que contrairement à l’ensemble du secteur, la réalité virtuelle a connu une croissance positive en 2022, ce qui démontre son attrait grandissant auprès des joueurs.

Le développement du métavers devrait en outre participer à démocratiser la réalité virtuelle au-delà du domaine des jeux vidéo, en permettant aux utilisateurs de participer à des événements ou de voyager virtuellement par exemple.