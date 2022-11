Elon Musk a vendu, une nouvelle fois, une partie de ses actions Tesla. D’après trois documents de la Securities and Exchange Commission, le régulateur des marchés boursiers américains, le milliardaire a cédé 19,5 millions d’actions valorisées à 4 milliards de dollars, entre le 4 et le 8 novembre. C’est la troisième fois cette année, depuis l’annonce du rachat de Twitter qu’Elon Musk liquide des actions de l’entreprise automobile. L’argent obtenu par le dirigeant de Tesla devrait lui permettre de financer une partie des 44 milliards de dollars pour l’acquisition de Twitter.

Jamais deux sans trois

Elon Musk s’était déjà défait d’une importante quantité de parts de Tesla à deux reprises dans l’année. En avril, il s’était séparé de 8,4 milliards de dollars d’actions, suivi de 6,9 milliards de dollars de parts de Tesla en août. Au total, c’est 20 milliards de dollars d’actions Tesla qui ont été écoulés dans l’année. Après chacune de ces transactions, Elon Musk a précisé qu’il s’agissait de la dernière fois qu’il vendait ses actions.

No further TSLA sales planned after today — Elon Musk (@elonmusk) April 29, 2022

Suite à la cession de ces 19,5 millions d’actions, le cours de Tesla a chuté de 31 %. Le titre s’échange, à l’heure où ces lignes sont écrites, aux alentours des 191 dollars.

Twitter est en difficulté financière

Si Elon Musk a besoin de liquidité, c’est aussi pour combler les pertes colossales de Twitter. Dans un tweet publié le 4 novembre, le directeur de SpaceX expliquait que le réseau social perdait 4 millions de dollars par jour et souffrait « d’une importante perte de revenu » liée au repli des investisseurs de la plateforme.

L’entreprise basée à San Francisco dépend à 90 % des revenus publicitaires et n’est pas rentable. De plus, Twitter doit désormais payer un milliard de dollars par an d’intérêts sur la dette contractée par Elon Musk. Pour diversifier les revenus du réseau social, les équipes de Twitter ont commencé à repenser leur offre premium Twitter Blue, notamment en augmentant son prix à 8 dollars par mois.