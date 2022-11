C'est officiel, Elon Musk va annoncer une série de licenciements chez Twitter dès aujourd'hui. Les employés du réseau social doivent recevoir un e-mail ce matin pour leur notifier un éventuel départ.

Des licenciements massifs vont être annoncés aujourd'hui

Seulement une semaine après son arrivée à la tête de Twitter, Musk s'apprête déjà à licencier près de la moitié des effectifs de Twitter. La société ne précise pas encore avec exactitude l'ampleur des licenciements, mais plusieurs rumeurs font état de 3 750 départs forcés. Début 2022, Twitter comptait environ 7 500 employés. Environ 50 % de la masse salariale pourrait donc être remerciée.

Un e-mail consulté par le Wall Street Journal indique que les employés vont recevoir un e-mail sur leur boîte de réception professionnel, ce vendredi à 9 heures. Selon Elon Musk, ces licenciements ont pour but de « placer Twitter sur une voie saine ». Le milliardaire et la direction reconnaissent que « cela aura un impact sur un certain nombre de personnes qui ont apporté une contribution précieuse à Twitter, mais cette action est malheureusement nécessaire pour assurer le succès de l'entreprise à l'avenir ».

Cette nuit, un certain nombre d'employés de Twitter ont déclaré avoir perdu l'accès à leurs comptes Slack et e-mail, un signe qui ne trompe vraisemblablement pas sur leur avenir au sein de l'entreprise. Ces licenciements viennent couronner une période tumultueuse pour le personnel de Twitter, qui a commencé en avril, lorsque les travailleurs du réseau social ont compris qu'Elon Musk voulait racheter la plateforme.

Jeudi 3 novembre, la direction de Twitter a également indiqué que les bureaux seraient temporairement fermés pour « assurer la sécurité des employés, des systèmes de l'entreprise et des données des clients ». Les employés qui se trouvaient dans un bureau ou qui s'y rendaient ont été priés de rentrer chez eux, selon l'e-mail. Elon Musk justifie cette décision dans un tweet en expliquant qu'il semble qu'il y ait « 10 personnes qui gèrent pour une seule personne qui code ».

Si Twitter passe de 7 500 employés à 3 500, l'entreprise ferait un bond en arrière de presque 10 ans. Un effectif d'environ 3 000 personnes représenterait le niveau le plus bas depuis 2013, l'année où Twitter est entré en bourse. À cette époque, le chiffre d'affaires du réseau social représentait environ 13 % de son niveau de l'année dernière. Le nombre d'employés de Twitter a commencé à grimper de manière significative en 2019.

Avant même de prendre officiellement le contrôle de Twitter, Elon Musk avait indiqué qu'il était préoccupé par les dépenses de l'entreprise.