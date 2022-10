Parallèlement au lancement des nouvelles mises à jour de ses applications le 24 octobre 2022, Apple a décidé d'augmenter le prix de ses abonnements dans de nombreux pays, dont la France. Que ce soit Apple Music, son service de streaming audio, Apple TV+, son offre de streaming vidéo ou encore ses formules Apple One, qui permettent de regrouper plusieurs de ses services en un seul abonnement.

Un à trois euros de plus pour les abonnements mensuels des services Apple

Tout d'abord, du côté d'Apple Music, l'offre Voice à 4,99 €/mois permettant de lancer de la musique uniquement avec Siri, ainsi que l'offre pour les étudiants à 5,99 €/mois, n'augmentent pas. C'est l'abonnement classique qui coûtait de base 9,99 €/mois qui passe à 10,99 €/mois ainsi que l'offre Famille où il est possible de relier plusieurs comptes à un même abonnement pour 16,99 €/mois contre 14,99 €/mois auparavant. Pour s'abonner annuellement, il faudra débourser 109 euros par an, soit 10 euros de plus qu'avant.

Dans la même catégorie Maintenant Apple veut 30 % des achats de publicités depuis Facebook et Instagram

Ensuite, pour Apple TV+, le prix passe à 6,99 €/mois contre 4,99 €/mois avant augmentation. Pour l'abonnement annuel, une augmentation d'environ 20 euros a été appliquée : 69 euros contre 49,99 euros.

Enfin, Apple One ne déroge pas à la règle. Le forfait permettant de réunir l'offre Music, Arcade, TV+, iCloud, et News+ dans certains pays, passe à 16,95 € par mois dans sa forme individuelle. Pour l'offre famille permettant de relier 6 comptes différents, il faudra débourser 22,95 €/mois, soit trois euros de plus qu'avant. Enfin, pour obtenir l'abonnement premium qui inclut Fitness+, cela coûtera 31,95 €/mois au lieu de 28,95 €/mois.

Pas de changement pour Arcade, iCloud+ et Fitness+

Pour tous les autres services de la firme de Cupertino, le prix restera le même : 4,99 €/mois pour Apple Arcade, son service de jeux vidéo, 9,99€ pour Fitness+, et ses offres iCloud restent identiques. Pour tous les nouveaux abonnés, les prix s'appliquent depuis le 25 octobre 2022, pour les abonnés actuels, la hausse apparaîtra lors du paiement de la prochaine facture mensuelle ou annuelle.

Apple n'avait pas augmenté les tarifs de ses abonnements depuis 2015, hormis son offre étudiante qui avait augmenté d'un euro en sept ans. Pour la marque à la Pomme, qui a tenu à s'exprimer auprès de 9to5Mac, cette hausse se justifie non pas par l'inflation, mais par les investissements qu'elle a réalisés pour créer et obtenir de nouveaux contenus pour ses services comme Apple TV+.

Toutefois, en augmentant ses prix, le géant californien va devoir faire face à une rude concurrence. Son principal concurrent musical, Spotify, n'a pour l'instant pas augmenté son prix d'appel à 9,99 €/mois. Pour ce qui est du streaming vidéo, l'abonnement Netflix avec publicité, présentée durant le mois d'octobre 2022, sera moins cher qu'Apple TV+... Des différences qui peuvent compter dans un contexte de perte de pouvoir d'achat généralisé.