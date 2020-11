Apple One sera disponible dans plus de 100 pays d’ici quelques semaines, il l’est depuis vendredi en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, et au Canada. Cette nouvelle invention d’Apple regroupe 4 services en un abonnement. Tous les membres du forfait pourront bénéficier d’un accès personnel à chaque service sur l’ensemble des appareils Apple.

L’entreprise déploie ainsi plusieurs forfaits intéressants en ne payant qu’une facture pour tous les services. Un bon moyen pour stimuler ses abonnements, en renforçant l’attractivité tout en dynamisant son activité de services. Un secteur qui a tout de même généré 14,55 milliards de dollars lors du dernier trimestre d’Apple. En hausse de 16,5% par rapport à l’an dernier.

Plusieurs forfaits

Apple One regroupe plusieurs services de la vie quotidienne : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade (jeux), et iCloud pour le stockage. Tout cela en une facture, en plus de vous faire économiser quelques euros par mois selon le forfait que vous aurez choisi. Plusieurs forfaits vous sont proposés : celui de base à 14,95 euros, qui comprend Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. Ce forfait vous fera économiser 8 euros par mois.

De plus, il existe un forfait familial : 19,95 euros par mois et comprend 200 Go de stockage iCloud avec la possibilité d’être connecté à 6 personnes. Aux États-Unis, une version premium existe, à 29,95 dollars ajoutant Apple News+, et Fitness+.

Facilement accessible

Avant de vous abonner directement, vous pouvez faire un mois d’essai, et résilier à tout moment. Pour vous inscrire, vous allez sur les paramètres de votre iPhone, cliquez sur votre nom en haut de l’écran, appuyer sur abonnement, et vous cliquez sur “get Apple One”. Ensuite, vous sélectionnez le forfait que vous désirez et cliquez sur “démarrer l’essai gratuit” en bas de l’écran.

La pandémie n’inquiète pas Apple

Apple a enregistré un chiffre d’affaires très important : 64,7 milliards de dollars sur la période de juillet à septembre 2020. À l’instar de d’autres géants de la tech, la marque à la pomme a grandement bénéficié de la pandémie : “De l’apprentissage à distance au bureau à domicile, les produits d’Apple ont été une fenêtre sur le monde pour les utilisateurs alors que la pandémie se poursuit, et nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion (…)”, s’est félicité le PDG d’Apple, Tim Cook.