Au Royaume-Uni, Amazon a récemment lancé un site permettant de comparer et d’acheter des assurances. En plus de venir secouer le marché des comparateurs, l’entreprise envoie un nouveau signal sur ses futures expansions de business : les services financiers.

Pour l’instant, l’Amazon Insurance Store propose aux britanniques les offres de trois assureurs, avec l’ambition d’en ajouter d’autres au fil des mois. Si le choix est limité, les acheteurs le seront aussi. La plateforme est accessible à une poignée de clients, déjà détenteurs d’un compte Amazon.

Dans la même catégorie Alipay débarque sur WeChat, tout un symbole

« L'achat en ligne d'une assurance habitation est une expérience bien établie, et notre objectif est de dépasser les attentes des clients en ce qui concerne l'Amazon Insurance Store. Ce lancement n'est qu'un début » expliquait Jonathan Feifs directeur général des produits de paiement en Europe d’Amazon. « Nous continuerons à innover et à apporter des améliorations, dans le but de satisfaire les clients et de leur offrir l'expérience d'achat la plus pratique possible. »

Le géant souhaite donc s’imposer sur un secteur déjà mature, face à des concurrents comme GoCompare, Moneysupermarket, ou encore Uswitch. Côté expérience, les utilisateurs pourront souscrire à un service sans quitter le site, du fait de la connexion avec leur compte Amazon. Côté produits, ils retrouveront majoritairement des assurances habitation, et des assurances pour des biens variés.

Ce lancement s’inscrit dans la continuité des incursions du géant dans des activités parallèles à celles de sa place de marché. Amazon propose déjà des produits financiers sur le sol britannique. Au-delà de cartes-cadeau et de cartes de paiement et de crédit, on retrouve des services de microcrédits ou de paiement fractionné, grâce à un partenariat avec la banque Barclays. Aux États-Unis, le géant de l'e-commerce a manifesté son intérêt pour Signify Health, une plateforme technologique pour les acteurs de l'assurance santé et du monde médical.

Les géants de la tech vont-ils devenir de véritables fournisseurs de services bancaires ? Ils semblent y tendre, même si cela doit d'abord passer par des rapprochements avec des acteurs historiques. Aux États-Unis, en complément de l'Apple Card, Apple a lancé une offre de compte épargne avec Goldman Sachs.