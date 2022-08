Amazon cherche une fois de plus à se renforcer dans le domaine de la santé. Le géant américain serait en bonne position pour racheter Signify Health, une plateforme technologique pour les acteurs de l'assurance santé et du monde médical aux États-Unis.

Amazon et CVS Health s'intéressent à Signify Health

L'entreprise est à vendre dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait permettre à sa valorisation d'atteindre les 8 milliards de dollars, selon plusieurs personnes qui suivent de près le dossier. Les premières offres sont attendues dans quelques jours. Deux grandes entreprises s'intéressent à Signify Health : Amazon et CVS Health. Ce n'est pas la première fois que ces deux géants convoitent les mêmes entreprises. Amazon a récemment raflé One Medical, juste devant CVS Health.

CVS Health, ce géant de la pharmacie et de l'assurance cherche à se développer dans les services de santé à domicile. Selon plusieurs sources, UnitedHealth et un autre groupe sont également sur la piste d'un rachat de Signify Health. Cependant, il sera difficile de rivaliser avec Amazon et CVS Health. Néanmoins, il n'y a aucune garantie que l'un d'entre eux parvienne à un accord avec Signify Health, qui se réserve le droit de choisir son acquéreur.

Une nouvelle incursion dans la santé pour Amazon

Signify Health utilise les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle pour aider les professionnels de santé, les groupements de médecins et les systèmes de santé à fournir des soins à domicile. L'entreprise travaille notamment avec Medicare Advantage et d'autres organismes de soins gérés par le gouvernement. Un accord avec Amazon permettrait au géant américain de marquer une dernière incursion dans le secteur de la santé.

Ce serait la deuxième opposition à CVS Health en seulement quelques mois. En juillet 2022, le géant du commerce en ligne a déboursé 3,9 milliards pour s'offrir One Medical, le « Netflix de la santé ». Cette transaction est la première acquisition majeure annoncée depuis le début du mandat du nouveau directeur général Andy Jassy, pour qui l'expansion dans le secteur des soins de santé est une priorité absolue. CVS Health avait également des vues sur One Medical.