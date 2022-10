Après avoir été récemment exclu de Twitter et Instagram, Kanye West annonce le rachat de la plateforme Parler. Comme une alternative pour ne plus jamais être banni des réseaux sociaux.

Kanye West s'empare de Parler

Kanye West, légalement connu sous le nom de Ye, vient de confirmer le rachat de Parler. L'acquisition a été annoncée dans un communiqué de presse officiel publié par l'entreprise, qui précise qu'elle a conclu un accord de principe avec Ye, qui devrait être finalisé plus tard dans l'année. Kanye West précise que « dans ce monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement ».

Parlement Technologies, la société mère de Parler, a déclaré que cette acquisition permettrait de contribuer à « un nouvel écosystème, où toutes les voix sont les bienvenues ». George Farmer, le CEO de Parlement Technologies, explique que « cet accord va changer le monde, et changer la façon dont le monde perçoit la liberté d'expression ». George Farmer est aussi le mari de l'influenceuse conservatrice Candace Owens, qui s'est récemment rapprochée de Ye.

Le patron du groupe précise que « Ye fait un pas décisif dans l'espace médiatique de la liberté d'expression et n'aura plus jamais à craindre d'être retiré des médias sociaux. Une fois de plus, Ye prouve qu'il a une longueur d'avance sur les médias traditionnels. Nous sommes honorés de pouvoir l'aider à atteindre ses objectifs ». La plateforme Parler est accusée d'avoir aidé les émeutiers à planifier et à coordonner la prise d'assaut du Capitole qui a eu lieu le 6 janvier 2021.

À la suite des émeutes, Google et Apple ont retiré Parler de leurs magasins d'applications respectifs. Apple a déclaré que le réseau social n'avait « pas pris de mesures adéquates pour faire face à la prolifération des menaces pour la sécurité des personnes ». Quelque semaines plus tard, Amazon a également exclu Parler de son service d'hébergement web. Par la suite, Parler a été réintégré sur l'App Store et le Play Store. Les experts du marché comparent la plateforme à Truth Social, la plateforme lancée par Donald Trump après avoir été banni de Twitter à la suite des émeutes du Capitole.

Cette acquisition intervient seulement une semaine après que Kanye West ait été bloqué sur Instagram et Twitter. L'époque où Twitter réagissait au prénom de l'enfant de Kanye West semble bien loin. La politique de liberté d'expression des réseaux sociaux est sous le feu des projecteurs depuis quelques mois. En effet, Elon Musk a aussi laissé sous-entendre qu'il aimerait que Twitter assouplisse ses politiques de modération sous sa direction et rétablisse éventuellement le compte de Trump.

Au cours des dernières années, Ye a exprimé un soutien croissant aux causes de droite, mais ses déclarations basculent aussi fréquemment dans la controverse et la conspiration. Au début du mois, il a aussi été critiqué pour avoir porté un vêtement portant le slogan « White Lives Matter » à la Fashion Week de Paris.