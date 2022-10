La branche logicielle de Volkswagen, Cariad, va investir plus de 2 milliards de dollars dans Horizon Robotics, entreprise chinoise spécialisée dans la conduite autonome. Objectif pour le constructeur allemand : améliorer sa technologie et conquérir le très convoité marché de l’Empire du Milieu.

Une coentreprise dédiée au marché chinois

La division Cariad a été créée en 2019 par Volkswagen. Elle connaît toutefois des difficultés depuis le début de l’année, entraînant notamment des retards de modèles et des dysfonctionnements. C’est en partie à cause de cela que l’entreprise a nommé un nouveau directeur général, Oliver Blume, pour remplacer Herbert Diess. Elle souhaite désormais se relancer et accélérer son développement dans le secteur de la conduite autonome, des systèmes d’assistance à la conduite, et des véhicules électriques.

Comme le rapporte Reuters, le constructeur automobile va donc investir 1 milliard de dollars dans Horizon Robotics, et 1,26 milliard de dollars supplémentaires pour former une coentreprise chinoise avec cette dernière dans laquelle Volkswagen détiendra 60 % des parts. La transaction devrait être achevée au premier semestre 2023.

« Faire équipe avec Horizon Robotics permettra à Volkswagen d'accélérer le développement de solutions de conduite automatisée dans le cadre de notre stratégie New Auto et de favoriser le repositionnement de nos activités en Chine », déclare Ralf Brandstätter, membre du conseil d'administration de Volkswagen en Chine.

Volkswagen veut renforcer son offre logicielle

Horizon Robotics se consacre au développement de puces pouvant être installées dans de nombreux dispositifs, allant des voitures aux haut-parleurs intelligents. Sa technologie est d’ores et déjà partenaire des véhicules Audi de Volkswagen, et elle est soutenue financièrement par Intel ainsi que par le géant chinois BYD. Ensemble, les deux entreprises veulent développer une technologie capable d'intégrer de nombreuses fonctions de conduite autonome sur une seule puce qui ne sera disponible qu'en Chine.

« En tant que l'une des principales entreprises à commercialiser et à produire en masse des solutions informatiques de conduite autonome en Chine, nous apporterons notre expertise au partenariat avec Cariad pour développer des technologies de nouvelle génération pour les utilisateurs de véhicules intelligents. Nous pensons que nos solutions logicielles et matérielles intégrées continueront à positionner Horizon Robotics comme un partenaire de choix pour les constructeurs automobiles internationaux en Chine », affirme Kai Yu, fondateur et PDG d'Horizon Robotics.

Le savoir-faire issu des recherches menées conjointement par les deux sociétés sera ensuite partagé à l’ensemble du groupe Volkswagen.

L’attrait du marché chinois

En plus d’aider le constructeur allemand à s’implémenter en Chine, « son plus important marché mondial », cette collaboration lui permet également de posséder un fournisseur dans chaque grande région, en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Il est en effet fourni par le fabricant de puces américain Qualcomm et la société franco-italienne STMicrolectronics.

La démarche de Volkswagen démontre l’attrait du marché chinois pour les constructeurs, et le groupe allemand tient à renforcer son offre de logiciels et s'imposer dans le secteur des véhicules électriques dans le pays asiatique, où il est à la traîne derrière Tesla ou BYD. D’ailleurs, l’entreprise a assuré au mois de mai qu’elle voulait dépasser l’entreprise d’Elon Musk d’ici à 2025. Si son investissement est un pas en avant, il lui reste encore un long chemin à parcourir.