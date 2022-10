L’un des premiers astronautes civils a déclaré, ce mercredi 12 octobre, qu’il comptait participer, avec sa femme, à une future mission autour de la Lune organisée par l’entreprise SpaceX. Il est le premier terrien à avoir payé pour un voyage dans l’espace en 2001 afin de rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une fusée russe.

Le couple espère voyager dans les 5 ans à venir

D’après les déclarations de l’entrepreneur américain, lui et sa femme seront les deux premiers membres d’équipage du deuxième vol spatial commercial de Starship autour de la Lune. Le premier voyage est lié au programme Polaris du fondateur et PDG de Shift4 Payments, Jared Isaacman, et devrait inclure le milliardaire japonais Yusaku Maezawa.

Le couple espère voyager dans les 5 ans à venir, sachant que les 10 places restantes n’ont pas encore été attribuées. Le montant de cette transaction n’a pas été dévoilé. En 2001 il avait déboursé plus de 20 millions de dollars pour pouvoir s’envoler à bord de la fusée russe.

SpaceX à l’intention de faire tourner son vaisseau spatial autour de la Lune, s’approchant à environ 200 km de la surface, avant de retourner sur Terre. Un futur trajet qui enthousiasme Dennis Tito, « nous verrons alors, en sortant de la face cachée de la Lune, la Terre ».

Plusieurs défis pour SpaceX

L’entrepreneur américain pourrait approcher les 90 ans lorsqu’il obtiendra enfin son vol lunaire. Dennis Tito voit cela comme un défi et a déclaré vouloir « rester en bonne forme, ce qui est une grande motivation pour nous parce que beaucoup de gens quand ils atteignent mon âge, vous savez, vont s’asseoir dans un fauteuil roulant et attendre l’inévitable ».

En 2020, Starship devenait la priorité absolue d’Elon Musk afin de partir à la conquête de l’espace pour de longs vols interplanétaires. SpaceX avait connu des difficultés avec les prototypes Starship dont plusieurs avaient explosé pendant leur essai. Bien qu’il y ait eu des progrès, cela ne permet pas de rattraper le retard accumulé. Les premiers vols commerciaux pourraient ne décoller qu’après 2023.

Malgré cette annonce, la date des premiers lancements demeure vague.