SpaceX lance Polaris : un programme spatial privé à part entière, conçu uniquement pour faire voyager des civils. Le premier vol, Polaris Dawn, est prévu pour le quatrième trimestre de cette année 2022. À cette occasion, les touristes présents à bord du vaisseau spatial pourront sortir dans l'espace. Une grande première...

SpaceX va faire sortir des civils dans l'espace

Le premier vol du programme Polaris aura pour objectif d'envoyer un équipage de quatre personnes à une distance plus éloignée que tout autre vol spatial habité depuis près de 50 ans. Le record a été établi en 1966 par l'équipage de Gemini 11, qui a volé à 1372 kilomètres de la Terre, l'altitude la plus élevée pour une mission non lunaire avec équipage selon la NASA. Dans le cadre du programme Polaris initié par SpaceX, les civils présents à bord pourront également effectuer une sortie dans l'espace, ce qui n'est jamais arrivé auparavant.

C'est Jared Isaacman, l'entrepreneur milliardaire qui a déjà effectué un voyage dans une navette spatiale de spaceX, qui a commandé trois nouveaux vols spatiaux. Le fondateur de Shift4 et commandant de la mission Inspiration4, a déclaré que les deux premiers vols auront lieu à bord des navettes Dragon de SpaceX, celles qui servent actuellement pour transporter les astronautes vers la Station spatiale internationale. Le troisième vol pourrait même s'effectuer à bord de Starship, le nouveau vaisseau spatial de SpaceX. Aucun vol habité n'a encore eu lieu à bord de cet engin.

Jared Isaacman prend la tête du programme Polaris

Dans le cadre du programme Polaris, Isaacman sera de nouveau le commandant de la mission. Deux ingénieurs d'exploitation de SpaceX seront également à bord, Anna Menon et Sarah Gillis. Le rôle d'Anna Menon est symbolique de l'évolution des vols spatiaux privés. Son mari Anil Menon a été choisi pour devenir astronaute de la NASA, mais elle ira probablement dans l'espace avant son conjoint.

SpaceX est actuellement en train de mettre au point des combinaisons spatiales pour permettre à son équipage de sortir dans l'espace. Le développement du vaisseau Starship prend du temps... Il faut s'attendre à ce que le calendrier de Polaris s'étende légèrement. Quoi qu'il en soit, ce programme représente un nouveau standard des vols spatiaux privés.

En permettant à des civils de sortir dans l'espace et d'essayer un nouveau vaisseau spatial avant les astronautes, SpaceX veut banaliser les voyages spatiaux privés. Isaacman et SpaceX n'ont pas divulgué le coût de ce programme, mais il pourrait se chiffrer en plusieurs centaines de millions de dollars. Nous savons simplement que le coût de la mission Inspiration4 était inférieur à 200 millions de dollars.