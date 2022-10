Le géant suédois a fait part cette semaine de la suppression de 11 de ses podcasts originaux provenant des studios internes Gimlet et Parcast. En 2019, Spotify avait fait l'acquisition de deux studios dans l’optique de devenir le leader sur le marché des podcasts.

Du changement chez Spotify

Dans le détail, selon le porte-parole de Spotify, Grey Munford, ce seront les deux studios, Gimlet et Parcarst, qui seront impactés et moins de 5 % du personnel sera licencié ou déplacé sur d’autres podcasts.

Pourtant au top de sa forme au premier trimestre 2022 avec une croissance financière et d’utilisateurs à deux chiffres, Spotify fera ses adieux à plusieurs émissions dès le mois prochain : Every Little Thing de Gimlet et Female Criminals, Crimes of Passion ou encore Mythology de Parcast.

Cette nouvelle fait suite à d’importants mouvements de personnel chez Spotify. La directrice générale de Gimlet, Lydia Polgreen, a quitté le studio cet été et a été remplacée par Nicole Beemsterboer. Max Culter, fondateur de Parcast, a été promu à la tête du contenu et des partenariats des créateurs, il sera remplacé par Liliana Kim. L’ancienne dirigeante de Paramount+, Julie McNamara, a rejoint la plateforme en tant que responsable des studios et de la vidéo aux États-Unis.

Le géant suédois voit toujours grand quant à l’avenir de ses podcasts

Cette annulation subite et collective est une première pour Spotify. Cette décision ne semble pas anodine. Elle a probablement été prise pour faire de la place aux podcasts originaux et exclusifs que la plateforme compte annoncer dans les semaines et mois à venir. Parmi les succès du géant suédois il est possible de citer Archetypes le podcast de Meghan Markle, Batman Unburied et le tout nouveau The System : The cas of Kevin de Kim Kardashian.

Il ne faut pas oublier que Gimlet et Parcast ont joué un rôle clé dans le démarrage des podcasts sur Spotify. Parcast, axé sur le crime, performe sur la plateforme : 6 de ses émissions se classent dans le top 100 du géant suédois. C’est un peu plus compliqué pour Gimlet qui ne voit qu’une seule de ses émissions dans le top 100 de Spotify.

Par ailleurs, le géant suédois voit grand en se lançant officiellement dans le marché des livres audios. Il est désormais possible pour les utilisateurs américains d’avoir accès à plus de 300 000 livres audios. Cette nouvelle fonctionnalité met la société en concurrence directe avec des plateformes telles qu'Audible d’Amazon, leader sur le marché.