Spotify a dévoilé le 27 avril ses résultats pour le premier trimestre 2022. Alors que des plateformes de streaming comme Netflix ont dévissé, l’application suédoise montre qu’elle en a dans le ventre malgré la fin de la pandémie, ou la guerre en Ukraine.

Spotify toujours numéro 1

La base d’utilisateurs de Spotify ne s’érode toujours pas. L’application de streaming musical compte 422 millions d’utilisateurs actifs mensuels à la fin du premier trimestre 2022. C’est une croissance de 19% en un an, et d’un peu plus de 3% depuis décembre. L’entreprise déplore cependant la perte de 1 500 000 abonnés basés en Russie, à qui elle a coupé l’accès à son service. Elle s’attend à en perdre encore 600 000 ce mois-ci.

Parmi ces 422 millions d’utilisateurs, 182 millions ont souscrit à un abonnement premium, soit 43% du total. Le reste est composé d’utilisateurs accédant à Spotify en échange de publicités, ils sont 252 millions à travers le monde, en croissance de 21% depuis sur un an.

Cette belle croissance d’utilisateurs actifs est due selon Spotify aux diverses évolutions qu’elle a apporté à son application, notamment l’affichage de paroles. Également, un problème technique survenu en mars a eu pour effet de déconnecter un grand nombre d’utilisateurs. Certains de ces comptes alors inactifs, 3 millions exactement, en se reconnectant, ont été pris en compte dans les calculs de l’application.

Des comptes dans le vert

Si les comptes sans abonnement représentent plus de la moitié des utilisateurs, ils contribuent à une infime partie du chiffre d’affaires de Spotify, un peu plus de 10%. Sur les 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, l’application gagne 2,37 mds€ grâce aux abonnés premium.

Les bénéfices ont eux aussi augmenté comparés au premier trimestre 2021 pour atteindre 155 millions d’euros. Ils devraient augmenter au second trimestre l’année. La société suédoise en espère en annoncer pour 197 M€.

Pour y arriver, Spotify pourra évidemment compter sur un maintien de sa croissance d’abonné, mais également sur un partenariat récemment conclu avec Google. La firme de Mountain View devrait lui permettre de proposer d’autres moyens de paiement à ses utilisateurs sur Android. S’il ne s’agit que d’un projet pilote, Spotify semble miser sur un lancement partout dans le monde dès cette année. De quoi lui faire économiser un certain nombre de commissions, et donc augmenter ses bénéfices, sans trop d’efforts.