Au vue de son expansion en Afrique, aux États-Unis et dans d’autres régions du monde, la société américaine de livraison et de logistique par drone frappe fort. En effet, Zipline a recruté l’ancien directeur financier de Verily, Deepak Ahuja, un ancien cadre de chez Tesla.

Une volonté d’expansion mondiale pour la société américaine

L’entreprise américaine créée en 2014, basée dans la Silicon Valley, s’est faite connaître en livrant du matériel médical à l’aide de drones électriques autonomes. Ces derniers permettent l’approvisionnement de matériel comme des vaccins ou du sang dans des zones difficiles d’accès. Zipline s’est d’abord associée avec le gouvernement rwandais puis s’est déployée au Ghana, au Nigéria, au Japon puis aux Etats-Unis.

Depuis deux ans, l’entreprise américaine multiplie les partenariats pour étendre son influence dans le domaine de la santé, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité. La société souhaite s’étendre dans la livraison de nourriture ainsi que dans l’e-commerce.

Avec plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde de la finance, dont un passage réussi chez Tesla en tant que directeur financier, la nomination de Deepak Ahuja marque la volonté d'expansion de Zipline. L’ancien directeur financier de Tesla semble enthousiaste à l’égard de ce nouveau challenge, il a déclaré dans un communiqué « c’est une période passionnante pour Zipline, et je suis ravi de rejoindre l’équipe alors que nous continuons à construire pour offrir ces solutions à grande échelle ».

Quelles futures missions pour le directeur commercial et financier de Zipline ?

Deepak Ahuja, le futur directeur commercial et financier de l’entreprise Zipline, prendra ses fonctions le 30 septembre 2022. Il aura en charge les opérations financières mondiales de la société américaine : les finances, la comptabilité, les ventes mondiales et les relations avec les investisseurs. Néanmoins, il n’interviendra pas en Afrique où Zipline prospère et a fait ses débuts. C’est Daniel Marfo, vice-président senior des opérations africaines depuis 2020, qui supervisera les opérations déjà existantes dans cette région du monde.

Également ancien directeur financier de Verily, il s’occupera du développement des activités de la société américaine aux États-Unis et dans d’autres régions du monde comme le Japon. De plus, l’entreprise a dévoilé deux objectifs pour s’implanter plus durablement aux États-Unis : un partenariat avec « Intermountain Health » dans l’Utah d’ici la fin de l’année et une collaboration avec « Multicare Health System » à Washington en 2024.