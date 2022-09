Attendu depuis 15 ans, le bouton d'édition pourrait bien devenir une réalité dès ce mois-ci sur Twitter. Le réseau social teste actuellement cette fonctionnalité très demandée par ses utilisateurs.

Un bouton d'édition tant attendu

Dans un billet de blog publié le 1er septembre 2022, Twitter annonce que « le test sera étendu aux abonnés de Twitter Blue dans les semaines à venir. Étant donné qu'il s'agit de la fonctionnalité la plus demandée à ce jour, nous voulions à la fois vous tenir au courant de nos progrès et vous prévenir que, même si vous n'avez pas Twitter Blue, vous serez en mesure de voir si un tweet a été modifié ». Comme sur la plupart des réseaux sociaux, le bouton d'édition de Twitter permettra de modifier un tweet après qu'il ait été publié.

Twitter précise qu'il s'agira certainement d'une courte période de temps pour corriger des fautes de frappe, ajouter des hashtags, etc. Dans un premier temps, les tweets pourront être modifiés plusieurs fois dans un délai de 30 minutes après leur publication. Les tweets édités seront reconnaissables pour que les autres utilisateurs sachent clairement que le tweet original a été modifié. Tout le monde aura accès à l'historique de modification, qui comprend les versions antérieures du tweet.

Les abonnés Twitter Blue avant les autres

Selon le réseau social, la limite de temps et l'historique sont des éléments très importants autour du bouton d'édition. Ils permettent de protéger « l'intégrité de la conversation et de créer un enregistrement accessible au public ». À l'issue du test, le bouton d'édition sera proposé uniquement aux abonnés de Twitter Blue. Dans le cadre de leur abonnement, les utilisateurs qui ont décidé de payer bénéficient d'un accès anticipé aux fonctionnalités. Twitter précise que tous les pays ne seront pas concernés tout de suite.

Le réseau social réfléchit aussi à un bouton pour annuler l'envoi d'un tweet. Avec la mise en place du bouton d'édition, Twitter sera très attentif à l'impact sur la façon dont les gens lisent, écrivent et interagissent avec les tweets. Selon Jay Sullivan, VP Product chez Twitter, a déclaré plus tôt cette année que la modification d'un tweet était « la fonctionnalité la plus demandée depuis de nombreuses années ». L'ancien CEO Jack Dorsey a longtemps résisté à cette fonctionnalité d'édition, déclarant en 2020 que Twitter ne l'ajouterait « probablement jamais ».