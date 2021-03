Rêvée par de nombreux utilisateurs, l’édition de tweet ne semble toujours pas au programme du réseau social. Cela n’empêche cependant pas Twitter de réfléchir à des alternatives permettant d’éviter la publication d’un tweet erroné. Une nouvelle initiative testée par l’entreprise californienne vient en effet d’être découverte : un bouton permettant d’annuler l’envoi d’un tweet dans un délai imparti.

Le 5 mars 2021, l’informaticienne Jane Manchun Wong a découvert la fonctionnalité « Undo Send », soit « Annuler l’envoi » en français. Partagée sur le réseau social, la nouveauté prend la forme d’un encart bleu annonçant tout d’abord que le tweet est en cours d’envoi. En dessous, un bouton permettant d’annuler la publication du post est présent. Une animation sur ce dernier permet de signifier le laps de temps restant à l’utilisateur afin d’agir et possiblement retoucher son tweet.

Peu de temps après, un porte-parole de Twitter est venu confirmer les tests en cours autour de cette fonctionnalité. Une nouvelle encourageante qui pourrait consoler les fervents défenseurs d’un bouton permettant l’édition des tweets après publication. Pour rappel, Jack Dorsey, fondateur et CEO de Twitter, avait annoncé en janvier dernier au média Wired avoir « envisagé les aspects pratiques (d’un bouton d’édition), mais nous ne le ferons probablement jamais ».

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021