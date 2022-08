Twitter va officiellement intégrer des podcasts à sa plateforme. Ils seront disponibles dans le même onglet que les Spaces. Cette démarche est la preuve que le réseau social compte sur l’audio pour son avenir.

Des listes de lectures audio selon des thématiques

« Nous savons que certaines discussions nécessitent plus de 280 caractères, et rapprocher les gens des idées, du contenu et des créateurs qu'ils connaissent et aiment est au cœur de Twitter, quel que soit l'endroit où se déroulent les conversations », explique Twitter dans un billet de blog.

Les podcasts seront placés dans le même onglet que les Spaces. La nouvelle version de l’onglet s'ouvre sur les Stations, des listes de lecture thématiques combinant des épisodes de podcasts et des événements et enregistrements audio sociaux de Twitter. Les Spaces, en direct, se trouveront plus bas sur la page. Ces stations seront classées par catégories, comme l'actualité, la musique, le sport, etc. Les podcasts, eux, comptent parmi les plus populaires sur les plateformes de lecture spécialisées comme Apple Podcasts ou Spotify. Il faut néanmoins noter que l’expérience d’écoute à la carte proposée par ces plateformes est différente de l’offre de Twitter.

Plus les utilisateurs écouteront, plus les stations audio qui seront proposées seront adaptées. « Nos recherches internes indiquent que 45 % des utilisateurs de Twitter aux États-Unis écoutent également des podcasts tous les mois. Nous suggérons donc automatiquement des podcasts attrayants pour aider les utilisateurs à trouver et à écouter facilement les sujets qu'ils souhaitent approfondir », continue le réseau social.

good news, today we’re starting to test a new Spaces Tab even better news, it includes podcasts, themed audio stations, and (of course) recorded + live Spaces pic.twitter.com/TGS2aVsUI1 — Spaces (@TwitterSpaces) August 25, 2022

Twitter veut capitaliser sur l’audio

L’arrivée des podcasts sur Twitter n’est pas une surprise. Cette semaine, les médias spécialisés annonçaient en effet l’arrivée du format audio tendance sur la plateforme, et cela semble logique compte tenu du succès des Spaces. Ces conversations en direct sur un sujet spécifique, inspirées par le réseau social Clubhouse qui a été connu en 2020, sont en effet très populaires sur Twitter, contrairement aux Fleets, les stories supprimées seulement un an après leur déploiement.

En renforçant son offre audio avec les podcasts, Twitter mise sur la qualité du contenu en proposant à ses utilisateurs des épisodes choisis via algorithme selon leurs goûts et leurs intérêts. D’ailleurs, ces derniers pourront personnaliser davantage leur expérience d’écoute en cliquant sur un pouce j’aime ou je n’aime pas sous les podcasts.

Pour commencer, le nouvel onglet Spaces va être testé sur des utilisateurs anglophones. Twitter tiendra ensuite compte de leurs retours pour le déployer à plus grande échelle.