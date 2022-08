La tendance de l'audio social est en train de retomber. Les chiffres le montrent, mais cela n'empêche pas Twitter d'insister avec Spaces. Le réseau social a prévu d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à son offre audio. Le nombre d'utilisateurs de Spaces ne semble pourtant pas refléter un intérêt majeur de la part des utilisateurs.

De l'audio en temps réel et en podcast

Selon Social Media Today, Twitter veut proposer un accès aux podcasts dans son onglet audio. Bien que la tendance sociale de l'audio soit clairement retombée, le réseau social reste persuadé que les fonctionnalités audio liées à Spaces ont encore de l'avenir. Voilà pourquoi Twitter compte enrichir ses fonctionnalités audio. La prochaine grande offensive de Twitter sur ce front semble être pour bientôt, avec une nouvelle approche qui consiste à incorporer des podcasts aux côtés de Spaces, en direct et en différé.

Une découverte dans le code back-end de l'application laisse penser que cette fonctionnalité pourrait être proche d'un lancement. C'est le chercheur en informatique Alessandro Paluzzi qui a fait cette découverte. L'onglet audio de Twitter devrait bientôt inclure deux catégories : les podcasts et Spaces. Un moyen d'offrir plus d'options pour les auditeurs. Une évolution nécessaire selon Twitter qui souhaite donner la capacité à tous les utilisateurs de consommer du contenu audio de qualité.

Twitter insiste avec Spaces

Le réseau social fait le constat suivant : plus il y a de personnes qui diffusent, plus il y a de déchets qui encombrent le flux. Le tri algorithmique à cet égard peut être difficile, car le réseau social tente de mettre en évidence les meilleures discussions en temps réel, et il est pratiquement impossible de mesurer la qualité de chaque diffusion au moment où elle se produit. Voilà pourquoi Twitter veut donner l'opportunité à ses utilisateurs de retrouver leurs émissions préférées après leur diffusion.

Twitter estime qu'il sera plus facile de mettre en avant les meilleures émissions, après la diffusion. La plateforme espère ainsi améliorer la découverte de Spaces et fournir aux créateurs un autre moyen de présenter leur travail et de se constituer une véritable audience dans l'application. Cependant, il se peut que les auditeurs soient totalement indifférents à cet ajout, même si le concept est logique. Si Twitter s'est imposé comme le leader de l'engagement en temps réel autour des grands événements médiatiques, la capitalisation sur ces événements s'avère encore difficile pour l'application.