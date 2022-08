C'est officiel et c'est une bonne nouvelle pour les streamers : il est désormais possible de diffuser un flux Twitch sur YouTube et Facebook et d'autres plateformes.

Twitch lève l'exclusivité pour les steamers

L'époque de l'exclusivité des streamers est révolue sur Twitch. Le 23 août 2022, le réseau social a annoncé à sa communauté que la plateforme mettait fin à l'accord d'exclusivité de longue date qui empêchait les créateurs de contenus de diffuser des flux sur d'autres réseaux. Les streamers pourront désormais diffuser sur YouTube, Facebook Live et d'autres plateformes.

Dans un communiqué de presse officiel, Twitch a reconnu que « les streamers utilisent plusieurs plateformes pour se connecter à leurs communautés ». Selon le réseau social, cette nouvelle mesure va leur offrir une plus grande flexibilité pour développer leurs audiences en dehors de la plateforme. Dans sa FAQ, Twitch explique que les streamers sont « autorisés à créer du contenu en direct sur d'autres plateformes ».

Un moyen de ne pas perdre plus de créateurs ?

En revanche, la plateforme précise qu'elle n'autorise pas le simulcasting sur les services web qui prennent en charge le streaming pendant de longues périodes, tels que YouTube et Facebook. Le réseau social estime que le fait de s'engager dans deux streams en même temps peut entraîner « une expérience non optimale pour les communautés ». Cependant, la diffusion simultanée sur des services mobiles de courte durée, tels que TikTok ou Instagram Live, est autorisée.

Concrètement, les créateurs de contenu peuvent désormais être en direct sur d'autres plateformes, à condition qu'ils ne soient pas également en direct sur Twitch. Cela leur permet de toucher un plus grand nombre de personnes et de les amener à les suivre sur Twitch. Ce changement signifie que Twitch reconnaît enfin que l'époque de la dépendance à une seule plateforme est révolue.

Certains analystes estiment qu'il pourrait également s'agir d'un moyen pour la plateforme d'empêcher les créateurs de contenu les plus en vue d'être séduits par YouTube, comme cela est régulièrement le cas. Justement, l’ancienne star de Twitch devenue une véritable tête d’affiche sur YouTube Gaming, DrDisrespect, s’est ouvertement moqué de cette annonce.