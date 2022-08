Tandis que le processus de rachat de Twitter par Elon Musk a été avorté et que leur procès devrait débuter mi-octobre, le multimilliardaire continue de mettre la pression sur le réseau social. Le 6 août, l'homme d'affaires a mis au défi le PDG de Twitter, Parag Agrawal, de débattre en public afin de prouver la part de faux comptes sur la plateforme.

Dans un tweet en réponse à une publication d'Andrea Stoppa, un utilisateur du réseau social ayant résumé l'affaire liant Twitter au PDG de Tesla, Elon Musk a évoqué son principal désaccord avec la firme : la part de faux comptes présents sur la plateforme. « Si Twitter fournit simplement sa méthode d’échantillonnage de 100 comptes et la manière dont ils sont avérés réels, l’accord devrait se poursuivre selon les conditions d’origine », assure Elon Musk, prêt à racheter Twitter dans ces conditions.

Good summary of the problem.

If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.

However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022