Parag Agrawal ne perd pas de temps, quelques jours seulement après avoir pris la direction de Twitter, le 3 décembre, le nouveau PDG du réseau social a décidé de restructurer l’entreprise. Il a expliqué dans un courriel dont le Washington Post a pris connaissance que le but était d’entraîner « une prise de décision claire, une responsabilisation accrue et une exécution plus rapide ».

Les salariés de Twitter réunis par domaine d’activité

Les actionnaires reprochaient à Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, son manque d’implication dans l’entreprise, réputée lente à innover et secouée par des conflits internes. Parag Agrawal a décidé d’y remédier.

L’organisation de la société a été revue. Auparavant, elle fonctionnait par fonction, ingénierie, conception, développement de produits. Désormais elle sera divisée par domaine d’activité, produits de consommation, revenus, technologie de base. Ces secteurs seront dirigés par trois directeurs généraux, respectivement Kayvon Beykpour, à l’origine de Twitter Space et Fleets, pressenti pour le poste de PDG, Bruce Falck et Nick Caldwell.

Parmi les perdants du nouveau fonctionnement de Twitter, Michael Montano, responsable de l’ingénierie et Dantley Davis, responsable de la conception. Ce dernier avait mauvaise presse parmi certains employés. Venu de Facebook en 2019, il pouvait tantôt être vu comme un véritable leader poussant les salariés à se dépasser, tantôt comme un cadre à la gestion brutale et agressive.

Les deux hommes vont quitter Twitter d’ici la fin 2021. D’après un document officiel, déposé auprès de l’U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), les deux hommes resteront conseillers du réseau social au moins pour le premier trimestre 2022.

Parag Agrawal espère emprunter la voie de la croissance

D’autres hauts responsables de Twitter ont annoncé leur départ sans qu’ils soient nécessairement liés à la restructuration de l’entreprise. Jennifer Christie, responsable du personnel, et Sara Beykpour directrice principale de la gestion des produits, femme de Kayvon Beykpour.

Avec ce changement de fonctionnement, mais aussi de cadres dirigeants, Parag Agrawal escompte rationaliser les opérations de Twitter, apporter de la clarté et de la cohésion, dans l’espoir d’en accélérer la croissance à terme.