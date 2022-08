ByteDance est propriétaire depuis juin de huit hôpitaux haut de gamme dans quatre villes de Chine grâce au rachat d’Amcare, selon les informations du South China Morning Post. Cet investissement dans la santé peut paraître inattendu pour une société surtout connue pour son application TikTok et son équivalent chinois Douyin, il suit toutefois l’exemple de beaucoup d’entreprises Tech chinoise et américaines.

ByteDance est arrivé dans le secteur en novembre 2020

Le plus important réseau d’hôpitaux privé en Chine est désormais entre les mains de ByteDance. Amcare, propriétaire de la chaîne, est basée à Pékin et née en 2006. Elle est spécialisée dans les soins pour femme et enfant et vise un public d’expatriés et de locaux à hauts revenus. Elle propose aussi la fécondation in vitro depuis l’acquisition de Beijing Baodao Obstetrics and Gynaecology Hospital.

Amcare est détenue en intégralité par deux filiales de ByteDance, Xiaohe Health, basé à Hong Kong et Xiaohe Health Technology, situé à Pékin, où se trouve le siège de la maison mère. Zhang Lidong de ByteDance Chine a intégré son conseil d’administration avec d’autres hauts cadres.

ByteDance a fait son entrée dans le capital d’Amarre en septembre 2021. Xiaohe Health Technology, consacré aux investissements de santé, avait racheté 17 % des parts en septembre 2021. Les autorités antitrust chinoises ont validé l’opération sans réserve. Son montant n’a pas été dévoilé.

La branche santé du champion chinois des réseaux sociaux a été créée en novembre 2020 avec le lancement de Xiaohe et son application de téléconsultation Xiaohe Doctor. Les autres grandes entreprises de la Tech chinoises ont chacune une branche similaire, Baidu Health, WeDoctor de Tencent, JD Health et Alibaba Health.

La santé, un marché très lucratif

Selon une étude du cabinet d’étude de marché Frost & Sullivan cité par le South China Morning Post, le marché chinois de santé en ligne devrait atteindre 198 milliards de yuans (un peu moins de 29 milliards d’euros) d’ici 2025. La pandémie de Covid-19 ayant, sans surprise, été favorable au secteur.

Hors des frontières chinoises, les mariages entre acteurs du monde numérique et le secteur de la santé sont devenus presque banals. Microsoft s’est positionné pour gérer l’Health Data Hub en Europe, Alphabet, via sa filiale Isomorphic Labs, veut créer des médicaments à l’aide de l’IA, Apple à son département Apple Health via ses applications natives et Amazon a racheté fin juillet la plateforme par abonnement de télésanté One Medical.

Cet intérêt, n’allant pas forcément de soi, est lié à l’omniprésence de la numérisation de la gestion de la santé des individus. Le fait que le secteur soit très lucratif joue certainement un grand rôle également.