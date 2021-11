Alphabet, la maison mère de Google, a créé le 4 novembre une nouvelle entreprise, Isomorphic Labs. Cette société de « biologie numérique » se donne pour objectif de découvrir des médicaments ou des technologies pour aider au développement de médicaments grâce à l’Intelligence artificielle (IA).

Isomorphic Labs est dirigé pour ses débuts par Demis Hassabis, cofondateur et directeur général de DeepMind, une autre société d'Alphabet, spécialisée dans l’IA. DeepMind s’est illustré avec des systèmes s’illustrant au jeu de go ou sur divers jeux vidéo.

Thrilled to announce the launch of a new Alphabet company @IsomorphicLabs. Our mission is to reimagine the drug discovery process from first principles with an AI-first approach, to accelerate biomedical breakthroughs and find cures for diseases. Details: https://t.co/WQrG36ddgZ pic.twitter.com/RRV6VeDhpL

— Demis Hassabis (@demishassabis) November 4, 2021