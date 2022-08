Le géant de l’e-commerce étoffe son offre de service ! Dans un communiqué publié le 1er août, Sarah Mathew, directrice d’Amazon Delivery Experience, annonce le lancement de « Same-Day Delivery », la livraison le jour même pour les membres Prime aux États-Unis. Dans un premier temps, seule une petite sélection de marques, comme Diesel ou PacSun, vont participer à ce nouveau service de livraison.

Une offre limitée à quelques marques

Après la livraison en un jour, Amazon passe à la vitesse supérieure avec Same-Day Delivery. Le service est gratuit pour tous les membres Prime qui dépensent au moins 25 dollars dans leur commande, autrement la livraison coûtera 2,99 dollars. L’offre reste très limitée pour le moment puisqu’elle n’est disponible que dans certaines zones aux États-Unis. Pour en profiter, le client doit vivre à proximité d’Atlanta, Chicago, Dallas, Las Vegas, Miami, Phoenix, Scottsdale, Seattle ou encore Washington D.C.

De même, Same-Day Delivery ne propose qu’une gamme restreinte de produits, puisque seules une sélection de marques, et leurs boutiques physiques sont partenaires avec l’offre. Il s’agit principalement de marques vestimentaires telles que Diesel, PacSun et SuperDry, ou encore le magasin de compléments alimentaires, GNC. Amazon prévoit d’ajouter la boutique d’accessoires de cuisine Sur La Table et les produits cosmétiques de 100% Pure dans un futur proche.

Les commandes Same-Day Delivery s’effectuent sur l’application mobile ou le site d’Amazon. La plateforme transmet les détails de la commande au magasin le plus proche pour que celle-ci soit préparée par un employé. Un livreur partenaire d’Amazon se charge ensuite de la livraison jusqu’au client. La société américaine précise qu’il est préférable de commander avant midi pour espérer recevoir ses achats le même jour avant 21 heures. Le service permet aussi d’aller récupérer soi-même sa commande en boutique, à la manière du Click and Collect.

Amazon veut proposer des livraisons toujours plus rapides

Ce nouveau service est la suite logique de l’évolution stratégique d’Amazon. Alors que la pandémie et les confinements ont été une période extrêmement lucrative pour la livraison à domicile, Amazon a connu sa première perte de vitesse depuis 2015 au premier trimestre 2022. Dans le but d’imiter les applications de livraison de repas et de courses, qui se sont largement démocratisées, le géant de l’e-commerce a depuis peu introduit ce type de service à Prime.

Same-Day Delivery permet à l’entreprise d’élargir la livraison rapide à d’autres produits. « L’extension de l’offre Same-Day Delivery d’Amazon pour inclure des marques appréciées, qui livrent directement à partir de magasins locaux, est une nouvelle manière d’offrir à nos clients une plus grande sélection de produits et à une vitesse encore plus rapide », explique Sarah Mathew.

Pour se maintenir en tant que leader et rattraper son retard sur la livraison rapide, Amazon multiplie les promesses. L’entreprise de Jeff Bezos pense pouvoir proposer la livraison par drone d’ici fin 2022. La plateforme pourrait ainsi se démarquer dans la livraison rapide, mais elle doit encore recevoir l'approbation des régulateurs qui mettent en doute la fiabilité de ses drones.