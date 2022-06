C’est historique. Des employés d’un Apple Store situé à Towson dans l’État du Maryland ont formé un syndicat baptisé Apple Coalition of Organized Retail Employees, il se joint au l’International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM), un syndicat industriel qui représente plus de 300 000 employés outre-Atlantique. Ils deviennent les premiers salariés d’Apple à rejoindre se syndicaliser.

« J'applaudis le courage dont ont fait preuve les membres du magasin Apple de Towson pour obtenir cette victoire historique. Ils ont fait un énorme sacrifice pour des milliers d'employés d'Apple à travers le pays qui avaient tous les yeux rivés sur cette élection », a déclaré Robert Martinez Jr , président international de l'IAM. Sur les 110 employés qui pouvaient voter, le syndicat a obtenu 65 votes positifs et 33 votes négatifs.

Avant l’élection, les employés du magasin ont envoyé une lettre à Tim Cook afin de lui demander de ne pas s’opposer à la formation d’un syndicat : « Nous nous sommes réunis en tant que syndicat par amour profond de notre rôle de travailleurs au sein de l'entreprise et par souci de l'entreprise elle-même. Pour être clair, la décision de former un syndicat a pour but de nous permettre, en tant que travailleurs, d'accéder à des droits que nous n'avons pas actuellement », peut-on y lire.

That feeling when ⁦you form the first union at Apple in America. Congrats, ⁦@acoreunion⁩!

Welcome to the Machinists Union! #1u pic.twitter.com/U7JzwXcoz7

