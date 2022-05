Le rachat de Zynga, spécialiste du jeu mobile, par l’éditeur de jeux vidéo américain Take-Two a été finalisé lundi 23 mai. Il s’agit d’une des acquisitions les plus chères de l’industrie, avec un montant de 12,7 milliards de dollars. Cela représente de nouvelles franchises dans le catalogue de l’entreprise et une place de choix sur le marché mobile.

Zynga, deuxième plus grosse acquisition dans le jeu vidéo

Évoquée pour la première fois en début d’année, l’acquisition de Zynga par Take-Two avait fait l’effet d’une bombe dans le secteur du jeu vidéo. Le premier est un spécialiste des jeux mobiles avec des titres populaires comme FarmVille et Words With Friends. De son côté, l’éditeur Take-Two possède parmi les franchises les plus lucratives du jeu vidéo notamment Grand Theft Auto et Red Dead Redemption.

Avec 12,7 milliards de dollars, il s’agit de la deuxième plus grosse acquisition dans l’industrie vidéoludique, juste après celle d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars, annoncée seulement quelques jours après celle de Zynga.

La transaction est dorénavant terminée. Cela signifie que la Federal Trade Commission (FTC), l’autorité antitrust américaine, a validé après examen l’opération financière la plus importante du jeu vidéo pour le moment. En effet, l’agence de régulation doit encore se pencher sur le rachat d’Activision par la firme de Redmond.

Le jeu sur mobile en position de force

Take-Two espère profiter de la place de Zynga sur le marché mobile pour toucher un nouveau public. Ce support générera la majorité des revenus liés au jeu vidéo en 2022, à hauteur de 103 milliards de dollars. Cela permettrait à l’entreprise américaine d’aller capter de nouveaux joueurs, notamment en Asie où l’on joue majoritairement sur smartphone.

De nombreux acteurs de l’industrie voient l’importance du mobile pour diversifier leurs sources de revenus et agrandir l’influence de leurs marques. Avec Activision, Microsoft pourrait acquérir le studio King à l’origine du très populaire Candy Crush. Sony avait aussi annoncé vouloir sortir ses licences populaires, comme Uncharted, sous la forme d’itérations mobiles.

Depuis le début de l’année les acteurs de l’industrie multiplient les acquisitions pour consolider leur position, alors que d’autres, comme Electronic Arts cherchent des acquéreurs pour ne pas se retrouver sur la touche. L’acquisition de Bungie, studio de développement américain, début février par Sony pour 3,6 milliards de dollars fait également l’objet d’un examen de la FTC.