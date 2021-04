Sony a publié une annonce sur son site, dans laquelle il recherche un directeur de la branche mobile chez PlayStation Studios. La personne se concentrera sur « l’adaptation réussie des franchises mobiles PlayStation les plus populaires », d’après l’annonce. La société japonaise cible désormais le marché des jeux mobiles. Ses franchises les plus connues pourraient l’aider à faire une entrée marquante sur cette scène.

Les jeux PlayStation, bientôt sur tous les écrans ?

Sony a bien du mal à se renouveler. Malgré ses précédentes tentatives sur le marché mobile, ses concurrents ont pris de l’avance, notamment Microsoft avec Xbox. Ce dernier avait introduit Game Pass. Ainsi, grâce au cloud gaming, il est possible de jouer à des jeux Xbox sur console, PC mais aussi mobile. Un élément qui souligne le retard de Sony. Néanmoins, la société revient avec une nouvelle ambition : adapter ses jeux les plus populaires sur smartphones.

Par ailleurs, Sony a déjà une division dédiée à la création de jeux mobiles appelée PlayStation Mobile. En effet, l’entreprise avait déjà sorti Hidden Agenda, Uncharted: Fortune Hunter et Run Sackboy! Run!. En revanche, ces jeux ont des fondements très simples. Ainsi, ils s'ancrent dans le domaine du jeu mobile classique. Ce nouveau projet pour Sony pourrait donc s’avérer bénéfique avec des titres qui pourraient offrir une expérience plus complexe.

Ainsi, l’entreprise cherche désormais un responsable pour réaliser ce projet, qui permettrait d’élargir son offre. En pleine recherche d’un "Head of Mobile", ce dernier développerait une stratégie sur trois à cinq ans. "Vous dirigerez tous les aspects de l'expansion de notre développement de jeux, des consoles et PC aux services live et mobile, en mettant l'accent sur l'adaptation réussie des franchises les plus populaires de PlayStation pour mobile", indique l'annonce.

Un marché en plein essor

Utiliser l’image de marque de ses licences est un nouvel angle d’attaque pour Sony. Le désir de l’entreprise japonaise d’intégrer ce marché est stratégique. En effet, l’industrie du jeu vidéo a généré 139,9 milliards de dollars en 2020, un succès mondial encouragé par la crise sanitaire. La même année, 79,5 milliards de dollars ont été générés seulement par les applications de jeux mobiles. Une croissance spectaculaire dont Sony semble vouloir tirer profit.

Enfin, il n’est donc pas surprenant que Sony poursuive ses efforts dans ce domaine. Le rachat de Glu par Electronic Arts et les 10 milliards de dollars générés en 2020 par TiMi Studios sont les indicateurs d’un marché en pleine expansion. Même si la stratégie de Sony reste à définir, cela permettrait de générer des revenus supplémentaires, mais également de mettre en avant ses franchises.